De Maan en Mercurius ontmoetten Ram om 13:33 vanmiddag, waardoor we werden aangemoedigd om naar onze gevoelens te luisteren. De Maan zocht even later, om 14:07, vriendelijk contact met Saturnus in Boogschutter, en dat hielp om onze grenzen aan te kunnen geven. Om 17:48 komt de Maan binnen bij Stier en om 20:16 zoeken Mercurius en Saturnus elkaar op, waardoor een sfeer ontstaat waarin we helder en gefocust kunnen nadenken.