De dagelijkse horoscoop van Broadly

Om 01:33 vindt er een maansverduistering in het teken Leeuw plaats! Verwacht een grote hoeveelheid drama. Er zijn dingen aan het veranderen, en jij kunt dat niet voorkomen. Vertrouw in het feit dat alles uiteindelijk op z’n plek zal vallen! Mercurius maakt om 22:18 contact met Venus, dus je zult vandaag sowieso lol hebben. De Maan maakt om 23:36 contact met Uranus in het teken Ram, waardoor je aangespoord zal worden om buiten het kader te denken. Om 02:40 komt Jupiter binnen bij het teken Weegschaal, waardoor er een vrijgevige stemming ontstaat. De Maan maakt om 18:52 contact met Saturnus in Boogschutter, waardoor er een solide, stabiele sfeer gecreëerd wordt.



