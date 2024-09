De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan in Vissen botst met Saturnus in Boogschutter om 13:11, waardoor er wat emotionele blokkades kunnen ontstaan deze middag. Maar al snel komen we erachter wat belangrijk voor ons is: de Maan ontmoet Venus – de planeet die weet wat waardevol is – in Vissen om 18:36.

De Maan komt binnen bij Ram om 22:47 en ontmoet Mars om 03:52, waardoor we de energie krijgen om onze verlangens na te jagen. Om 04:31 botst Mercurius in Steenbok met Uranus in Ram, waardoor we buiten kaders kunnen denken en dromen. Maar in de ochtend moeten we oppassen voor onverwachts drama en vervelend nieuws.

