De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan in Weegschaal staat om 15:01 tegenover Uranus in Ram, waardoor er ons later vandaag een aantal wilde verrassingen te wachten staat. Om 17:54 maakt de Maan contact met de fortuinlijke planeet Jupiter in Weegschaal, en dit zal ervoor zorgen dat we ons beter voelen en op onze gevoelens durven te vertrouwen. Om 23:30 maakt de Maan contact met Saturnus in Boogschutter, waardoor er een aardende, stabiliserende energie ontstaat. Uiteindelijk verbindt de Maan zich om 02:54 met de Zon in Waterman, dus verwacht vannacht een makkelijke, sociale, lichte atmosfeer – totdat de Maan om 07:41 binnenkomt bij het teken Schorpioen, en er een sexy, duistere, mysterieuze vibe gecreëerd wordt.



