De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan in Steenbok maakt verbinding met de Zon in Vissen om 14:16, waardoor er een gemakkelijke en hulpvaardige sfeer ontstaat. Meer goede vibes – vooral goede-gesprekkenvibes – volgen wanneer Mercurius in Waterman aansluit bij Jupiter in Weegschaal, om 19:27. Kijk uit voor spanningen op het moment dat de Maan botst met Venus in Ram, dat is om 06:08 morgenvroeg. Maar al snel daarna wordt het weer rustiger, want om 06:35 zoekt de Maan gezelschap bij dromerige Neptunus in Vissen.

