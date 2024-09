De Maan zit in relaxte Waterman en mengt zich om 16:41 met Venus in vurige Ram, waardoor er deze namiddag een plezierige en gemakkelijke sfeer ontstaat. De Maan maakt om 08:46 contact met Mars, die ook in Ram zit, dus verwacht dat je vol goede moed en energie kan opstaan morgenochtend.

