De Maan zit in gevoelige Kreeft en botst met strijder Mars in vuurteken Ram om 15:59, wat ons aanjaagt om in actie te komen. De Maan komt binnen bij Leeuw om 17:45, waardoor er een aangename sfeer vol vertrouwen ontstaat. Draag bijvoorbeeld wat gouden sieraden om de koninklijke Leeuw te eren.