De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan zit momenteel in standvastige Steenbok en maakte vanmorgen om 09:43 makkelijk contact met strijdersplaneet Mars. Hierdoor ontstond een solide vibe die barstte van het zelfvertrouwen. De Maan zoekt verbinding met de creatieve Neptunus om 18:18, wat een boost betekent voor onze intuïtie en ons inlevingsvermogen. Later, om 00:20, botst de Maan met Mercurius in Ram, dus pas op voor miscommunicaties. Mensen kunnen dan in verwarring raken over hoe ze hun gevoel moeten uiten.

Andere glasheldere, broodnuchtere, benevelde en verstandige verhalen vind je via de facebookpagina van Broadly Nederland . Volg ons!