De Maan zit in vrijdenker Waterman vandaag, waardoor we aangemoedigd worden om onszelf te zijn. De Maan maakte vanochtend om 09:58 makkelijk contact met de Zon, en om 16:06 met Venus, wat ons in een harmonieuze vibe brengt. Om 23:20 botst de Maan met Mars in Stier, dus dan kunnen mensen zich koppig gaan gedragen. Diep in de nacht, om 02:42, botst Mercurius met Pluto, waardoor we wakker kunnen liggen van serieuze en misschien wel geheime zaken.