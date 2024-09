De dagelijkse horoscoop van Broadly

De Maan zit in wellustige Stier vandaag en zoekt contact met dromerige Neptunus om 14:34, waardoor er een wispelturige vibe kan ontstaan. Als de Maan om 17:49 Mars ontmoet, die ook in Stier zit, voelen we allemaal een opleving in ons veerkrachtige vermogen. Om 20:41 zoeken twee sterke planeten de confrontatie op: Jupiter in Weegschaal daagt Pluto in Steenbok uit. Onze overtuigingen komen daardoor op het spel te staan en er kunnen belangrijke veranderingen plaatsvinden. Uiteindelijk, om 01:12, maakt de Maan een harmonieuze connectie met Pluto, wat ons herinnert aan onze kracht.

