De dagelijkse horoscoop van Broadly

Vanochtend om 08:11 heeft strijder Mars in Vissen contact gezocht met de krachtige planeet Pluto in Steenbok, waardoor er een vibe ontstond vol mogelijkheden en met een creatieve energie. De rest van de ochtend en vroege middag verloopt rustig, vooral dankzij de Maan in Kreeft die zich om 13:51 mengt in vriendelijke Venus in Vissen, en om 16:06 nog in de empathische Neptunus in Vissen.

Pas later vannacht op voor de machtsstrijd die kan ontstaan, als de Maan om 04:05 Pluto uitdaagt. En een uurtje later, om 05:08, ontmoet de Maan de planeet Mars, waardoor we een energieke nacht hebben met veel schwung. En morgenvroeg om 05:43 moeten we uitkijken voor irritaties en uitspattingen, als de Zon in Steenbok botst met Jupiter in Weegschaal.

