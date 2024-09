De dagelijkse horoscoop van Broadly

Gelukkige volle maan, Kreeft! Om 12:34 is de volle maan gearriveerd, na een stressvolle botsing om 09:34 tussen de Maan en Uranus in Ram, en om 12:07 met Jupiter in Weegschaal. Grote kans dat je emoties alle kanten op vliegen vandaag, want het is een intense en zinderende dag. Mercurius komt binnen bij Steenbok om 15:04, wat ons helpt om recht voor z’n raap te vertellen wat we nou eigenlijk willen. Venus ontmoet Neptunus in het waterteken Vissen om 22:54, waardoor er een dromerige en gevoelige vibe ontstaat. De Maan komt binnen bij trotse Leeuw om 01:08, waardoor we toch nog wat vuur zien op deze verder nogal waterige dag.

Andere glasheldere, broodnuchtere, bezopen en verstandige verhalen vind je via de facebookpagina van Broadly Nederland. Volg ons!