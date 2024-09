De deelnemers van Beauty and the Beat zijn niet geflopt zoals het tv-programma

“De Top 100 wordt gedomineerd door mannen. Wij vragen ons af: waar blijven de vrouwen?” Met die woorden opent Valerio Zeno de eerste aflevering van The Beauty and the Beat. Een goede vraag, en een nobel streven van BNN om te proberen het patroon te doorbreken. De jury bestaat uit DJ Isis en Eelko van Kooten van Spinnin’ Records. Serieuze mensen. Op papier is The Beauty and the Beat een programma waar dance-liefhebbers hun vingers bij af kunnen likken.

In de praktijk bleek het minder goed te werken. “Een veredelde beautycontest”, oordeelde Martijn Simons in de Volkskrant. Lady Aïda vond het om te gillen, Estroe en Sandrien zeiden het programma niet serieus te nemen. Voor de kijkers gold kennelijk hetzelfde: de kijkcijfers bleven ver achter bij de verwachtingen. Het programma werd ingekort en verplaatst naar een later tijdstip. Knap lullig voor de deelnemers, waarvan een aantal wel degelijk kon draaien. We blikken terug met Sjeazy Pearl, Marlicious, Daani en Elaine.

Marlicious (Marlies Woudenberg, 28, finalist)

Jij had een serieuze dj-carrière en draaide de wat hardere muziek. Waarom deed je mee aan dit programma?

Ik ben ervoor gevraagd. Eerder was ik al benaderd voor een soortgelijk programma, met minder poespas. Dat ging uiteindelijk niet door. Dit leek, met Eelko en Isis in de jury, een goed alternatief. Wij zouden naar Ultra Miami gaan en de winnares kreeg een deal bij Spinnin’. Niet verkeerd toch? Ik zag het als een opstapje. Als ik me goed presenteer, dacht ik, is dit een kans om naam te maken. Ik vroeg me wel af waar ze die andere deelnemers vandaan hadden gehaald. Toen we in de eerste aflevering in Club Air draaiden, schaamde ik me dood.

Klinkt goed.

Nou ja, ik heb gigantisch veel gelachen met de meiden en echt een leuke tijd gehad. Veel opdrachten die met draaien of muziekkennis te maken hadden, heb ik gewonnen. Die bevestiging was goed voor mij. Met een goede groep, goede opdrachten en een goede regisseur had het echt wel een mooi programma kunnen worden. Zonde dat we bij de eerste aflevering direct veel kijkers verloren, maar als muziekliefhebber begrijp ik dat wel.

En toen werd het ingekort.

Het is zelfs bijna helemaal gestopt. We gingen in plaats van Miami naar Buenos Aires en moesten daar een aantal minder interessante opdrachten doen, zoals een club zoeken waarvan we alleen de naam kregen, zonder kaart of GPS. Volgens mij was dat de druppel voor Valerio. Hij kondigde aan te stoppen. Eelko en Isis stapten ook op. Ik dacht, dan stop ik ook. Ik deed mee voor dat contract bij Spinnin’ en niet voor minder.

Waarom ging je toch verder?

Er waren pas twee afleveringen uitgezonden. Ik besefte dat ik in aflevering drie en vier alles had gewonnen. Als we de stekker eruit trokken, zouden die niet op televisie komen. Uiteindelijk besloten we met z’n allen door te gaan, met wat concessies in de montage. Er kwamen nood-juryleden: een b-zangeres die zelf niet kon draaien, een plaatselijke vrouwelijke dj en de Nederlandse dj Hero de Janeiro. De show is afgeraffeld. Een aantal opdrachten werd niet uitgezonden of ging niet door.

Bleef het wel altijd gezellig?

Vaak wel, vond ik. Wij hadden het allerleukste productielid in huis: de oppas-gay. Zijn taak was onder meer te achterhalen wie ruzietjes had met wie. Dat had van mij niet gehoeven. Ik dacht echt dat het meer om de muziek zou gaan. Ik trok het slecht dat er van die bananen tussen zaten, terwijl ik daar was als serieuze dj.

Maar zou je het weer doen?

Ja, ik heb het ontzettend leuk gehad, ik heb goed gepresteerd en ik heb daarna echt een druk jaar gehad. Persoonlijk kreeg ik alleen maar positieve reacties.

Hoe staat het nu met je carrière?

Ik heb een opleiding bij SAE gedaan en volgende maand zit ik samen met een Nederlandse producer twee weken in New York om tracks te maken. Ze worden stoer, maar toch vrouwelijk. Dat past bij mij. Ik draai nog steeds regelmatig en vind dat het leukste wat er is, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn.

DJ Elaine (Elaine Thiele, 24, halve finalist)



Hoi Elaine, waar hou jij je mee bezig tegenwoordig?

Ik produceer en draai veel als duo met Lux & Marcusson. We hebben veel boekingen, ook in het buitenland. We hebben muziek uitgebracht bij Armada en Sony. Daarnaast werk ik bij Top Format in Haarlem, waar ik muziek maak voor commercials en jingles voor onder meer Lidl en Radio 2. The Beauty and the Beat heeft daar niet per se bij geholpen. Toen ik meedeed zat ik al op het conservatorium. Daar werd ik opgepikt.

Je geeft ook les in draaien en produceren, toch?

Daar ben ik twee maanden geleden mee gestopt vanwege die commercials. Het leek me tof om elke dag op radio en tv te horen te zijn.

Hoe kijk je terug op het programma?

Ik heb er onwijs veel geleerd over ondernemerschap. Over hoe je jezelf in de markt kunt zetten. In die zin was het waardevol. Maar omdat het uiteindelijk vooral een realityshow was, denk ik soms dat het meer schade heeft toegebracht dan dat ik er iets aan heb gehad. Voor serieuze mensen uit de scene was dat programma een lachertje.

Hebben ze je neergezet zoals je bent?

Niet echt. Ze pushten je om de gekste kant van jezelf te laten zien, in opdrachten die niets met muziek te maken hebben. We kregen weinig kansen om te laten horen wat we op muzikaal vlak in huis hadden. Het was meer: wie doet het gekst, wie is het leukst?

Heb jij eraan gedacht op te stappen toen Valerio, Isis en Eelko ermee stopten?

Toen heb ik echt getwijfeld. Het werd definitief duidelijk dat het niet het programma was waarvoor ik me dacht te hebben ingeschreven. Nadat zij weg waren, was ik niet meer fanatiek. Maar ik dacht, ik ben begonnen, laat ik het afmaken. Het was ondanks alles een onwijs tof avontuur.

Vind je het jammer dat je niet gewonnen hebt?

Het is makkelijk gezegd, maar ik ben blij dat ik die titel niet draag. Bij dit soort programma’s heeft de tweede het vaak beter getroffen, omdat je nergens aan vast zit.

Sjeazy Pearl (Sherryl Netteb, 29, winnaar)

Hoe kijk je terug op Beauty and the Beat?

Poeh. Het is lang geleden, man.

Vier jaar pas.

Dat is vet lang. Het was een leuke ervaring. Ik heb veel nieuwe contacten gelegd. Van mij had het allemaal wel wat technischer gemogen, maar ik snap dat dat voor leken niet interessant is. Voor de makers was het zoeken. Het werd uiteindelijk een soort reality-tv.

Heb je er desondanks iets van geleerd?

Dat mensen mij mogen, blijkbaar.

Dat wist je niet?

Ik lette er nooit zo op. Er kwam veel kritiek op het programma, maar ik viel op de een of andere manier wel goed. Dan ga je kijken: waar ligt dat aan? Doordat ik mezelf ben gebleven, denk ik.

Heb je er veel aan gehad dat je won?

Dat valt wel mee. Ik kwam op plaatsen waar ik nooit had gedraaid, waar ik zelfs nooit van had gehoord, maar het ging voor het programma ook al goed. Ik ben niet ineens wereldwijd doorgebroken.

Wat is er sindsdien wel gebeurd?

Ik heb veel gedraaid, gereisd en feesten georganiseerd. Ik kom regelmatig in Duitsland, daar heb ik echt een fanbase gecreëerd. In Wenen kom ik vaak, ik ben in Zweden geweest, in Suriname, Griekenland. Daarnaast werk ik drie dagen in de week als kwaliteitsmanager en ik studeer rechten.

Waar haal je de tijd vandaan?

Mijn studie is in deeltijd. Ik heb één dag per week college en ik probeer mijn tijd zo goed mogelijk te managen. Ik wil misschien entertainmentadvocaat worden, dat lijkt me leuk. Ik volg mijn pad en mijn hart.

Zie je de andere deelnemers nog?

Daani heb ik een paar keer geboekt, Marlicious spreek ik nog en ik kom sommige programmamakers weleens tegen op feestjes. Met Merel heb ik een tijdje een relatie gehad. Iedereen had allang door dat er iets speelde, behalve wij. Die relatie begon uiteindelijk pas na het programma.

Heeft The Beauty & The Beat iets veranderd aan de positie van de vrouwelijke dj?

Ik heb veel berichtjes gehad van vrouwen die erdoor geïnspireerd raakten. Het is natuurlijk niet zo dat er vóór dat programma geen vrouwelijke dj’s waren. We zijn er, en we zijn goed. Ik heb zelf nooit issues omdat ik een vrouw ben. Of ik moet het niet doorhebben.

DJ Daani (Danielle van Hees, 29, finalist)

Hoe kijk je terug op het programma?

Ik vond het een superleuke ervaring. Dat ik voor het eerst in het buitenland kon draaien, maakte het extra speciaal. Ik zou zo weer meedoen.

Na een akkefietje met Jade zeg je dat je bang bent neergezet te worden als een botte kut. Viel het achteraf mee?

Ik heb het al een tijdje niet meer teruggezien, maar volgens mij kwam ik over als een nuchtere Brabantse en dat ben ik ook. Ik ben gewoon mezelf gebleven. Het was misschien beter geweest als ze meer van het draaien hadden laten zien, maar ik heb me laten vertellen dat ik het kan en ben hoog geëindigd. En die irritaties, ach. Meiden onderling, hè. Ik hoef het daar niet meer over te hebben, het ging allemaal nergens over.

Wat vond je ervan om als dj ook op je uiterlijk beoordeeld te worden?

Het is logisch dat je erover nadenkt hoe je eruitziet en ik snap dat het een leuk aspect was voor de kijkers, maar ik vond de hoeveelheid aandacht voor die kant wat overdreven. Zelf zou ik daar niet voor kiezen.

Je ging behoorlijk op je bek toen je op je Engels werd beoordeeld. Hoe is het daar inmiddels mee?

Haha, gewoon hetzelfde denk ik. Op dat moment stond er een camera op mijn kop en liep iedereen te klooien, maar ik kan mij prima redden. Het heeft in ieder geval grappige televisie opgeleverd.

Heb je nog iets opgestoken van je deelname?

Qua skills niet echt. Ik draai al heel lang, je hoeft mij niet te leren hoe het werkt. Het programma is wel goed geweest voor mijn naamsbekendheid. Ik draaide voorheen vooral in Brabant. Nu kom ik van Amsterdam tot Limburg, in grote discotheken. Ik ben in Spanje geweest, in Portugal, op Curaçao, heb op Lakedance gedraaid, op Milkshake, op Wish Outdoor. Ik ben gewoon superlekker bezig. Elk jaar boek ik progressie en ik verdien er inmiddels mijn brood mee.

Toch draai je nog steeds in Barcode, de kroeg van je ouders in Valkenswaard waar alles begon.

Zolang het kan, blijf ik dat doen. Het wordt steeds lastiger. Ik draai deze week in België, straks sta ik in Italië op de Dutchweek, in maart ga ik naar Saalbach en Gerlos in Oostenrijk. Externe boekingen gaan in principe voor. Alleen met carnaval komt Barcode op de eerste plaats.

Zijn vrouwen nog altijd in het nadeel in de dj-wereld?

Je ziet steeds meer vrouwen, maar het wereldje wordt nog altijd gedomineerd door mannen. Je ziet trouwens ook steeds meer mannen. De techniek maakt het eenvoudiger om te draaien, daar zal het door komen. Zelf ondervind ik er geen nadeel van dat ik een vrouw ben. Ik doe gewoon mijn ding. Daar krijg ik enthousiaste reacties op en dan word ik nog een keer geboekt. Geweldig, hè?

Kijk alle afleveringen hier terug.