“De Top 100 wordt gedomineerd door mannen. Wij vragen ons af: waar blijven de vrouwen?” Met die woorden opent Valerio Zeno de eerste aflevering van The Beauty and the Beat. Een goede vraag, en een nobel streven van BNN om te proberen het patroon te doorbreken. De jury bestaat uit DJ Isis en Eelko van Kooten van Spinnin’ Records. Serieuze mensen. Op papier is The Beauty and the Beat een programma waar dance-liefhebbers hun vingers bij af kunnen likken.

Lees verder op THUMP.