De definitieve gids om zo min mogelijk te betalen als je een huis koopt

Headerfoto via Pixabay-gebruiker mastersenaiper.

Als je in deze tijd nog , dan ben je de sjaak. Volgens de makelaarsvereniging NVM is de woningmarkt namelijk zo krap dat er over drie jaar waarschijnlijk . Dan zul je mooi moeten blijven huren en gooi je iedere maand je geld in een put, in plaats van vermogen op te bouwen.

Videos by VICE

Verkopers kunnen de woningzoekers lekker tegen elkaar op laten bieden. Dus al lukt het je toch om een koopcontract in de wacht te slepen, dan is de kans groot dat je een hoge prijs voor het huis betaalt – tenzij je hebt gekocht , maar laten we daar voor het gemak maar even niet van uitgaan.

Gelukkig zijn er ook manieren waarop je zelf de kosten een beetje binnen de perken kunt houden. Tien daarvan hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet:

Doe een prijsonderzoekje

Als je eenmaal je zinnen op een bepaalde woning hebt gezet, is het tijd een goed beeld te krijgen van de huizenprijzen. Kijk op Funda wat er voor vergelijkbare woningen in de buurt wordt gevraagd, en hoe lang ze al te koop staan. Je kunt ook vragen voor welke prijs de vorige bewoner het huis heeft gekocht, en welke hypotheek er nog op zit. Wil je het nog beter doen, dan kun je de woning laten taxeren door een makelaar of taxateur. Met kan dat ook online, en ben je voor een paar tientjes al klaar. Een taxatierapport heb je sowieso nodig als je later een hypotheek aanvraagt.

Schakel je hypotheekadviseur op tijd in

Nu we het daar toch over hebben: vergeet niet op tijd een hypotheekadviseur in te schakelen. Hoeft niet nu gelijk hoor, maar dan hebben we het in ieder geval alvast gezegd. Waar het om gaat, is dat hoe meer duidelijkheid je hebt over je maximale hypotheek, hoe sterker je in je schoenen staat als je over de prijs gaat onderhandelen. Eigen Huis heeftgeschreven over budgetteren waarin je alle ins en outs staan over hoe je je budget moet bepalen.

Kijk of de woning nog enigszins heel is

Maar goed, eerst maar eens de woning inspecteren. Er zijn namelijk flink wat dingen waar je op moet letten als je voor de eerste keer de woonkamer binnenloopt: zitten er vochtplekken in het plafond, en is het hout van je raamkozijn niet toevallig aan het verrotten? Als je een huis bezichtigt, is een checklist geen overbodige luxe, zoals . Laat ook een bouwtechnische keuring uitvoeren, zodat je alle gebreken op papier hebt staan. Het keuringsrapport dat daaruit komt kun je vervolgens mooi gebruiken tijdens onderhandelingen om de prijs naar beneden te praten.

Ga op zoek naar verborgen gebreken Foto via YouTube

Laat je niet neppen

Het hoeft niet erg te zijn als een huis een beetje schmutzig is, zolang het maar in verhouding staat tot de prijs. Dat een woning gerenoveerd is, hoeft immers niet te zeggen dat deze ook goed gerenoveerd is; het kan zomaar zo zijn dat een investeerder goedkoop materiaal heeft gebruikt om de woning er mooi uit te laten zien, waarna je erachter komt dat je glimmende keukenblok wel héél snel wat minder glimt. Dan had je net zo goed voor een goedkoper huis kunnen gaan, om dit vervolgens gewoon zelf te renoveren.

Kijk of de grond wel van jou is

Los van de zichtbare gebreken, zijn er nog wat andere dingen die een woning meer of minder waardevol kunnen maken. Je buurman kan bijvoorbeeld over een beschikken, waardoor hij vrij over door je tuin mag lopen om bij zijn achterdeur te komen. Daarnaast kan de bodem vervuild zijn. Als het tenminste je eigen bodem is, want voor hetzelfde geld staat het huis op erfpachtgrond, waardoor je ook nog eens jaarlijks de grondeigenaar mag betalen. Check dus vooral even voordat je gaat bieden.

Trap niet in sluwe verkooptrucjes

De aankoopmakelaar is er om jou voordelig aan een woning te helpen, maar de verkoopmakelaar heeft precies het omgekeerde doel: jou zo veel mogelijk geld voor een huis te laten lappen. . Als hij subtiel laat vallen dat er nog andere kapers op de kust zijn, zegt hij dat misschien puur om je onder druk te zetten. Hij kan ook alle bezichtigingen strak achter elkaar plannen, of zelfs een massabezichtiging organiseren, waardoor iedereen nerveus wordt omdat ze denken dat het huis voor hun neus wordt weggekaapt. Dan hoeft maar één iemand uit paniek een veel te hoog bod te doen om de rest buitenspel te zetten. Blijf dus rustig, want anders lap je jezelf en iedereen erbij.

Verplaats je in de verkoper

Je weet nu wat er allemaal mis is met het huis, hoeveel je ervoor kan betalen en je laat je niet gek maken. Dat onderhandelt weer een stuk lekkerder natuurlijk. Nog beter sta je als je weet dat het huis al een tijdje te koop staat, er nauwelijks andere geïnteresseerden zijn of de verkoper vastzit aan een deadline – bijvoorbeeld omdat hij al een nieuw huis heeft gekocht en met een dubbele hypotheek zit. Het kan cruciaal zijn om dit soort informatie te hebben. Praat dus met de verkoper, of hang rond in de straat om de buren te vragen wat voor mensen eigenlijk in dat huis woonden dat te koop staat.

Doe je bod alsof het je hoogste is Foto via YouTube

Speel hard to get

Die onderhandelingspositie wordt juist weer zwakker als de verkoopmakelaar denkt dat je de woning heel graag wil hebben. Wees dus positief, maar met mate. En mocht je hem toch het idee hebben gegeven dat je laaiend enthousiast bent, demp dit dan door droogjes op te merken dat die woning waar je een paar dagen geleden was ‘toch eigenlijk ook wel een fijne ligging had.’ Of vraag de makelaar of hij toevallig ook nog andere woningen te koop heeft staan; zolang hij maar goed beseft dat hij je nog lang niet heeft overtuigd om op dit huis te bieden.

Doe je bod alsof het je hoogste is

In werkelijkheid weet je natuurlijk dondersgoed dat dit het huis van je dromen is. Als je er dan eindelijk op gaat bieden, doe dat dan vol overtuiging. Bied meteen wat je voor het huis over hebt, en maak duidelijk dat je niet hoger wil gaan. . Gaat de verkoper niet akkoord, dan kun je best zeggen dat het je laatste bod was, en dat je graag voor een bepaald tijdstip wilt weten of hij toch niet alsnog geïnteresseerd is. Dan draai je alles lekker om, dat is de ultieme mindfuck.

Houd nooit op met zeuren

Mocht de verkoper geen millimeter willen toegeven op de koopprijs, blijf dan zeuren over de vochtige kelder of de lekkende kraan en zeg dat de verkoper dan maar zelf alvast wat opknapwerk kan doen. Dan hoef je dat zelf mooi niet te betalen.

Meer weten over waar je op moet letten tijdens het bezichtigen of hoe je slim onderhandelt? Bij kun je terecht voor uitgebreid advies over iedere stap in je huizenjacht.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: