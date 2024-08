De definitieve manieren om een vrouw te laten klaarkomen, volgens de wetenschap

Wetenschappers en mannen zijn al eeuwen bezig om het vrouwelijk orgasme te begrijpen. Maar dankzij nieuw onderzoek, gepubliceerd in Journal of Sex & Marital Therapy, dat zich concentreerde op genitale aanraking en stimulatie, is er één ding duidelijk geworden: hoewel iedere vrouw seksueel plezier anders ervaart, zijn er bepaalde technieken die voor bijna elke vrouw op aarde wel werken.

De wetenschappers analyseerden data van een representatief online onderzoek uit 2015, en keken naar de antwoorden van 1055 voornamelijk heteroseksuele vrouwen tussen de 18 en 94 jaar oud. Ze keken naar vragen die iets zeiden over demografische gegevens en seksuele geschiedenis, orgasmes tijden de daad, de kwaliteit van orgasmes en het aanraken van geslachtsorganen.

Videos by VICE

Een van de meest fascinerende aspecten van het onderzoek was hoe specifiek het inging op die aanrakingen. Onderzoekers van Indiana University werkten samen met mensen van OMGYes.com, een organisatie uit Californië dat eerder al onderzocht hoe het zit met vrouwelijke orgasmes en bepaalde technieken. Niet alleen werd aan deelnemers gevraagd waar ze precies graag aangeraakt wilden worden (antwoordmogelijkheden waren direct op de clitoris, op de huid rondom de clitoris, op de buitenste schaamlippen, etc.), maar ook op welke manier er bewogen moest worden (van links naar rechts, op en neer, of juist diagonaal), en met hoeveel druk precies (van lichte tot zware druk).

“Waarom zouden we onze taal wat betreft seks niet wat verder brengen dan ‘ja, raak me daar aan’?”

Onder de vele data die de onderzoekers wisten te genereren, rapporteerden ze “relatief veel diversiteit in voorkeuren wat betreft aanrakingen” als het gaat om locatie, hoeveelheid druk, vorm en stijl, en in welke patronen. Ter illustratie, twee-derde van de vrouwen zeiden dat ze graag vlak rondom de clitoris gestimuleerd worden (aan de zijkant of erboven of eronder) en heel licht over de clitoris werden gewreven zonder druk. De twee vormen en stijlen met de meeste voorkeuren waren op en neer (63,7 procent) en met ronde bewegingen (51,6 procent). Maar toch hadden de meeste vrouwen (41 procent) het liefst één soort aanraking.

De meeste vrouwen zeiden ook dat ze het liefst licht tot medium druk wilden; en 16 procent wilde allemaal verschillende vormen van druk. En wat betreft patronen: meer dan 75 procent van de respondenten zei de voorkeur te geven aan ritmische bewegingen, rondjes rondom de clitoris, afwisseling tussen verschillende bewegingen en afwisseling tussen verschillende druk. “Vrouwen vinden het wellicht handig om te denken aan al deze verschillende dimensies van aanrakingen en stimulans, als ze hun eigen seksuele voorkeuren ontdekken tijdens het masturberen of tijdens de seks met een geliefde,” staat in de publicatie van het onderzoek, “en therapeuten en onderzoekers vinden het misschien handig om stelletjes te kunnen helpen met deze verschillende suggesties. Als je deze vier verschillende dimensies van aanrakingen in gedachte hebt, kan het individuen of stelletjes concretere helpen dan met een vaag ‘kijk maar wat je lekker vindt’.”

Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor vrouwen is toch vooral het specifiek onder woorden kunnen brengen van je voorkeuren. “Ik denk dat weinig mensen zo gedetailleerd over wat ze lekker vinden praten met hun partner,” zegt Debby Herbenick, de hoofdonderzoeker, aan Broadly. “Het is voor mij, als onderzoeker van seksualiteit, interessant om samen te werken met OMGYES en in zoveel details over dit onderwerp te kunnen praten. En de data laten duidelijk zien hoe verschillend de voorkeuren van vrouwen zijn, als ze aangeraakt worden door zichzelf of door hun partner.

“En waarom zouden we dat niet delen?” gaat ze verder. “Mensen kunnen in allerlei details verzanden als het gaat om wat voor soort bier of wijn ze lekker vinden (‘met een vleugje passievrucht’, of ‘ik ben dol op een beetje hoppig bier’), en worden steeds beter in die voorkeuren onder woorden brengen. Waarom zouden we onze taal wat betreft seks niet wat verder brengen dan ‘ja, raak me daar aan’?”

Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat niet alle orgasmes hetzelfde zijn. 77,5 procent van de vrouwen liet weten dat sommige orgasmes beter voelen dan anderen – en 39 procent van deze vrouwen zeiden dat clitorale stimulatie tijdens penetratie de ervaring beter maakte. “Het is belangrijk dat we doorpraten over orgasmes,” zegt Herbenick, “want te vaak worden orgasmes als bijzaak behandeld: het gebeurde, of niet. Maar orgasmes zijn heel genuanceerd, en daar bewust van zijn kan mensen helpen om hun ervaringen te verbeteren, en meer te ontdekken.”