De Dime Glory Challenge is het belangrijkste sportevenement op aarde

Skateboardwedstrijden zijn hun doel voorbij gestreefd. Ooit voelden ze als enorme familiereünies in plaats van bloedserieuze toernooien, en was het prijzengeld zo pietluttig dat het niemand wat boeide wie er won. Dat is de afgelopen twee decennia flink veranderd, met de intrede van grote ongerelateerde merken die miljoenen weggeven. Vandaag de dag verschillen skatewedstrijden weinig van wedstrijden in andere sporten. We gaan naar de Olympische Spelen, en er zijn zelfs coaches die skaters helpen met het rekken van hun reet, en het bedenken van strategische, veilige runs om ervandoor te gaan met de buit.

Zoals L. Ron Hubbard ooit zei: “als een cultuur haar spirituele grondslag verliest door een drang naar materialisme, is het tijd om je ziel te laten zien.” Gelukkig heeft de skatewereld de Dime Glory Challenge. Mocht je er nog niet bekend mee zijn: de Glory Challenge is de belangrijkste wedstrijd op aarde. Het valt het beste te beschrijven als een kruising tussen de Olympische Spelen, Top Gun, Ninja Warrior, en Te land, ter zee en in de lucht. Als je dat verwarrend vindt, raad ik je aan om dit te kijken:

Videos by VICE

Volgens Phil Lavoie, mede-oprichter van skatecrew/onverwachts modelabel Dime MTL, is “de Glory Challenge een beetje zoals het NBA-allstarweekend. Iedereen is er, maar het is vooral een groot skatebacchanaal.”

In de praktijk komt dat neer op een hele rits belachelijke opdrachten die draaien om de funfactor, in plaats van het showcasen van talent en bionische vaardigheden. De eerste editie vond plaats in een klein besloten warenhuis in 2015, en dit jaar bereikte het nieuwe hoogtes met de toevoeging van helikopters en vlammenwerpers, mede dankzij een kapitaalinjectie van hoofdsponsor DC.

Dime en DC lieten vijftig van ’s werelds meest geliefde skaters invliegen voor zeven opdrachten die rangeerden van theatraal en belachelijk tot levensgevaarlijk. Dit is hoe het eraan toeging.

De Speed Challenge

Dit klassieke onderdeel draait om het verbreken van snelheidsrecords. De deelnemers vlammen van de megaramp-replica met verplichte veiligheidsbrillen op, om met hun beste kickflip of bigspin of wat ze maar willen door de geluidsbarrière te knallen. Zered Basset kwam met een Mach 10 switch flip, maar de echte MVP was commentator Conor Neeson, die gedurende de hele challenge eigenlijk niets anders te zeggen had dan “HOLY FUCKING SHIIIIIT!”.

De Gangster Challenge

Ze zeggen dat imitatie het grootste compliment is, en dit onderdeel draaide volledig om de afschuwelijk geforceerde landingen die aan het begin van deze eeuw helaas een paar jaar populair waren. Om het hele gebeuren kracht bij te zetten had Dime de gele bank van Wade DesArmo’s beruchte switch popshove-it in laten vliegen. Helaas kreeg Bakers gloednieuwe pro Tristan ‘TFunk” Funkhouser het board van Jake Johnson zodanig hard tegen z’n schedel dat hij naar het ziekenhuis moest.

De Gladiator Challenge

Deze is vrij simpel: acht skaters proberen elkaar van hun board of van het ronde plateau af te beuken. Vorig jaar bestond de arena nog uit een geverfde cirkel, maar dit jaar kon het dankzij het opgepompte budget uitgevochten worden op een podium, met een gigantische foampit eromheen. Een van de hoogtepunten van de dag was om te zien hoe de real-life gladiator Danny Way het slagveld trotseerde.

Het wereldkampioenschap S.K.A.T.E. (ezelen, maar dan op een skateboard)

Canadese skaters en Brazilianen doen me altijd al aan elkaar denken, dus ik vond het een uitstekende keuze dat Dime tweevoudig wereldkampioen Wade DesArmo het uit liet vechten met het meest recente Braziliaanse wondermens: Tiago Lemos. Na verpulverd te worden met armpjedrukken (een chique manier om de beginner te bepalen), veegde Wade in deze thuiswedstrijd de vloer aan met de Braziliaan, waar iedereen wereldwijd zijn geld op had staan.

De Valdez Challenge

In zijn korte maar kleurrijke carrière werd Joe Valdez bekend door zijn leven op het spel te zetten en flinterdunne ledges te skaten. Dime heeft hem sinds de eerste Glory Challenge verheven van cultheld tot ontegenzeggelijke skategod. Om hem te eren gooiden de skaters zich dit jaar van een dubbele trap op een veel te smalle ledge, maar Valdez was nog niet tevreden. De manbun dragende magiër toverde nog een rail uit de achterkant van de ledge, waar Tyshawn Jones en Josh Wilson hun leven op riskeerden.

De Triple Flip Mystery Challenge

Een van de drie nieuwe onderdelen werd gewonnen door Zero’s JS Lapierre, die als eerste de double-set wist te trotseren met een tripleflip. Het regende prijzengeld en een spectaculaire hoeveelheid confetti (zie omslagfoto).

Race Challenge

Dit is m’n op een na favoriete onderdeel, puur en alleen omdat er zelfs als toeschouwer nog een goede kans bestond dat je gewond raakte. De deelnemers moesten na de roll-in drie horden over, en vervolgens hun board breken of hem het publiek in slingeren om de terugweg te voet af te leggen. Ik heb een stuk of tien kinderen bijna een board zien koppen, dichterbij een aanslag zal ik waarschijnlijk nooit meer komen.

De Vulkaanchallenge

Het meest spectaculaire wedstrijdonderdeel aller tijden was tevens een knipoog (of elleboog, afhankelijk van wie je het vraagt) naar alle skaters die de Scientology-kerk aanhangen. De vlammenwerper schoot 5 meter de lucht in, en de omroeper lichtte nog eens toe dat dit onze kans was “om wraak te nemen op Xenu, die 75 miljoen jaar geleden miljarden mensen heeft opgeofferd in een vulkaan.” Yuri Facchini’s vurige shiftyflip van 6.5 meter is nu al het beste skatemoment van 2017.

De vraag is na deze editie natuurlijk wat de volgende stap is voor de Glory Challenge. Als je het aan Danny Way vraagt, een van de meest legendarische waaghalzen uit de geschiedenis van het skaten (met een zwak voor de Glory Challenge), wordt het volgend jaar allemaal nog veel grootser. “Ik was al even aan het brainstormen. Het lijkt me wel wat om een gigantische airbag neer te leggen, en mensen erop te droppen uit een helikopter, om ze via die airbag een grote ramp op te lanceren.”