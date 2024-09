De dingen die deze week ook gebeurden in de politiek

Foto via Flick-gebruiker Minister-President Rutte.

Over een paar weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen, het zal je niet ontgaan zijn. Omdat die verkiezingen dus best wel belangrijk zijn, nemen we de komende weken aan het einde van de week het meest in het oog springende verkiezingsnieuws met je door. We beginnen deze week met nieuws over potloden en polonaise.



Deze week was in Groningen het eerste verkiezingsdebat. De lijsttrekkers waren het vooral veel met elkaar eens, maar toch. Verder kwam de Stemwijzer online, wond Henk Krol zich nog maar een keer op over de ‘pensioenroof‘ en blijkt DENK nepprofielen te gebruiken op sociale media om politieke tegenstanders te trollen.

Dit gebeurde er verder.

De Photoshop-oorlog is uitgebroken

Op Patricia Paay na is Alexander Pechtold de meest besproken vrouw van de week.

Geert Wilders gaf deze week het startschot voor een Photoshop-oorlog . De eerste fotobewerking die hij de wereld in twitterde was nog wat onsmakelijk, met Pechtold als pro-sharia activist, maar Wilders herpakte zich snel met een plaatje waar de creativiteit vanaf spat.

Op dit artistieke meesterwerkje zien we Alexander Pechtold als vrouw. En niet zomaar een vrouw, Pechtold is een vrouw die selfies maakt terwijl ze voor de open haard een glas rode wijn drinkt. Als het tenminste een echte open haard is. Alexandra Pechtold lijkt het type dat een fake-open haard heeft. Of zo’n open haard-dvd van de Blokker die je op je televisie kunt afspelen. Let ook op het shirtje met glitterpailletten ter hoogte van de oksels. Enig, maar het is niet helemaal duidelijk of we dit nou als belediging of compliment aan het adres van Pechtold moeten beschouwen.

We gaan weer handmatig stemmen tellen

Weet je nog toen George W. Bush president van de VS was? Het populairste muziekgenre was jumpstyle en een BlackBerry was het sickste bezit dat je kon hebben .

Inmiddels zijn je BlackBerry en je mp3-speler van toen zo’n tien keer gerecycled in evenveel derdewereldlanden en ontken je waarschijnlijk dat je ooit naar jumpstyle hebt geluisterd. Het presidentschap van Bush is al zo lang geleden dat je bent vergeten dat hij allemaal oorlogen is begonnen – nu is hij gewoon een lieve oude man.

Maar sommige dingen waren tien jaar terug een stuk moderner dan nu. Bij de verkiezingen van 2007 stond er in ieder stemhokje een computer waarop je je stem kon uitbrengen. Bij de komende verkiezingen moet je met een rood potlood een rondje inkleuren op een papieren stembiljet. Waar is het misgegaan?



Het antwoord: bij de overheid. Of beter gezegd: bij de combinatie overheid en ICT. Dat is niet bepaald een gelukkige. Dat geldt ook voor de stemcomputers, want die bleken natuurlijk best wel makkelijk te hacken. Daarom stemmen we tegenwoordig gewoon weer met een potlood.

Zo zag de stemcomputer eruit. Het was 2007.

Het kan nog gekker. De software waarmee de stemmen worden geteld is namelijk minder goed beveiligd dan een gemiddelde iPad. En dus wordt er deze keer niet alleen handmatig gestemd, maar worden de stemmen ook nog eens handmatig geteld.



Gemeenten zijn nu bang dat het tellen van de stemmen uren gaat uitlopen, maar minister Plasterk ziet het probleem niet. “Desnoods moeten we maar met pizza en Red Bull een beetje langer werken om de stemmen met de hand op te tellen”, aldus de minister. Er worden nog stemmentellers gezocht, dus wie zin heeft in pizza en Red Bull kan zich melden bij Plasterk. Maak je geen zorgen over de selectie

Wat het stemmen betreft lijkt het mij goed om nu echt door te pakken. Potlood is tenslotte ook een kwetsbaar stukje technologie waar aan alle kanten mee gesjoemeld kan worden. Iedere hacker met een gum weet dat.

Dit is het plan. Iedereen ontvangt een uitnodiging – per postduif of door middel van rooksignalen – om op 15 maart op het Malieveld te verschijnen. Als we daar allemaal staan roept Plasterk de partijen een voor een om. Wie wil stemmen steekt gewoon zijn hand op. En dan maar tellen. Handmatig natuurlijk.

Rutte en Wilders doen (misschien) lekker niet mee

Als je vroeger op het schoolplein bij de coole jongens en meisjes hoorde, wilde je natuurlijk alleen maar met andere coole jongens en meisjes hangen. Het was dan een goed idee om een clubje op te richten, zodat je ongestoord kon knikkeren of trefballen en niet werd lastiggevallen door mensen met buitenboordbeugels en rare kapsels.

Het duurde alleen nooit lang voor dat soort sneue types zich alsnog meldden. Na verloop van tijd kwamen ze vragen of ze ook mee mochten doen. Dat mocht natuurlijk niet, want dan zou het clubje niet meer cool zijn. Helaas lieten ze het daar nooit bij zitten. Jankend en kwijlend renden ze naar de juf om verhaal te halen. Meestal kwam het er dan op neer dat je op je kop kreeg en dat de sukkels van de juf mee moesten doen. Dat was het moment waarop het clubje ophield te bestaan. Met die anderen erbij was het niet leuk meer. Dan maar geen clubje.

De meeste mensen groeien over deze fase heen. Mark Rutte niet. Het zit zo: RTL Nieuws organiseert een debat. Bij voorgaande verkiezingen deden de lijsttrekkers van de vier grootste partijen daaraan mee. Dat wil zeggen, de lijsttrekkers van de partijen die op dat moment het grootst zijn in de peilingen. Nu blijken peilingen tegenwoordig niet altijd even betrouwbaar. Bovendien staan het CDA, de PvdA, D66, GroenLinks en de SP allemaal vlak bij elkaar. Dus stelde RTL voor het aantal deelnemers uit te breiden naar vijf of zes.

Maar dat was buiten Mark Rutte gerekend. “Als jullie dat doen, komen we niet”, zei hij stoer. Wilders doet met hem mee. Samen dreigen ze het debat nu te boycotten. In Den Haag wordt gefluisterd dat het hele debat misschien niet doorgaat.

Goeie zet van Rutte. Stel je toch eens voor dat er ook andere politici deelnemen aan een verkiezingsdebat. Dat wil je als premier van een gezonde democratie natuurlijk niet hebben. Dan doe je gewoon lekker niet mee. Dan maar geen debat. En ondertussen moeten wij vooral normaal doen.

Dijkhoff gaat gewoon hossen, jonge!

Het kan niet op voor VVD-staatsecretaris Klaas Dijkhoff. Hij was al eens politicus van het jaar en werd vorige maand ook nog gekroond tot slimste mens van Nederland. Bovendien rijdt hij in een dikke BMW. Reden voor een feestje, en dan ben je bij Klaas aan het juiste adres. Toen hij erachter kwam dat het lijsttrekkersdebat van RTL wordt uitgezonden tijdens carnaval, zei Dijkhoff: “Ze plannen maar raak, ik hos op de Grote Markt.”

Kijk, that’s the spirit. Op het moment dat de lijsttrekkers zenuwachtig hun tekst doornemen, staat de staatssecretaris van Justitie door te zakken in Breda. Terwijl zijn collega’s debatteren over de hypotheekrenteaftrek waagt onze Klaas een uiterste poging om een dansmarieke om zijn vinger te winden.

Vorig jaar moest Klaas nog in Den Haag blijven. Toen zagen we hem nog met een sanseveria over het Binnenhof zeulen, bij wijze van knipoog naar een of andere carnavalsklassieker.

Dit jaar heeft Dijkhoff het een stuk beter bekeken. En Klaas is niet de enige. Ook Attje Kuiken van de PvdA verkiest de polonaise boven het debat. Attje en Klaas. Straks strompelen ze arm aan arm over straat, op zoek naar een worstenbroodje of een frikandel. Schreeuwen ze hun stemmen schor terwijl ze nog een laatste keer meeblèren met de evergreen Kijk me aan als ik je vol spuit van Fred & de Brandweermannen.

De belangrijkste vraag is: hoe zouden ze verkleed gaan? Als banaan en hotdog? Als ranzige opa? Of trekken ze gewoon een goeie ouwe boerenkiel aan? Waar het om gaat, is dat onze twee Brabantse helden lekker hun eigen plan trekken. Als hun slaapverwekkende collega’s in Den Haag discussiëren over de AOW-leeftijd, staan zij gebroederlijk strontlazarus te worden op de Grote Markt. Daar zou iedere zichzelf respecterende politicus een voorbeeld aan moeten nemen.