De dingen die deze week ook gebeurden in de politiek

De Tweede Kamerverkiezingen komen steeds dichterbij. Omdat die verkiezingen dus best wel belangrijk zijn, nemen we zo aan het einde van de week het meest in het oog springende verkiezingsnieuws met je door.

Deze week bleek dat een van de agenten die Geert Wilders moest beveiligen informatie heeft doorgespeeld aan een criminele bende. Verder doet de Partij voor de Dieren niet tóch mee aan het NOS-debat en wil Sybrand Buma een verbindende premier zijn. Dit is wat er ook nog gebeurde:

Henk Krol moet nablijven

De partijnaam zegt het al: bij 50plus houden ze van optellen en aftrekken. En dat doen ze lekker zelf. De meeste partijen laten hun plannen doorrekenen bij het CPB. Dat is wel zo transparant, de kiezer weet dan of het partijprogramma financieel een beetje haalbaar is.

50plus vindt dat allemaal niet nodig. Net als de PVV en de Partij voor de Dieren hebben zij ervoor gekozen het programma niet te laten doorrekenen door het CPB. “Ik kan zelf rekenen”, aldus Eerste Kamerlid Martin van Rooijen in Trouw. Harstikke fijn om iemand in huis te hebben die heeft opgelet bij wiskunde. Alleen zou het wel handig zijn als Martin de rest van de fractie ook een beetje bijspijkert. Fractievoorzitter Henk Krol kan bijvoorbeeld wel een stoomcursusje gebruiken.

50plus wil de AOW-leeftijd terugdraaien naar 65 jaar. Volgens het CPB kost dat 12 miljard, maar volgens Henk Krol moet het met 3,5 miljard ook wel lukken. Waar ze dat van gaan betalen was nooit helemaal duidelijk, tot Henk deze week ineens zei dat de hoogte van de AOW-uitkering dan maar verlaagd moet worden. Eindelijk een beetje realisme bij de bejaardenpartij, alleen gaat het wel recht tegen het eigen partijprogramma in. “Structurele verhoging van de AOW” is namelijk een van de standpunten van 50plus.

Er ontstond paniek in de tent. Wilde 50plus, de ouderenpartij die een verbeterde AOW zo’n beetje tot unique selling point had gebombardeerd, nu ineens de AOW verlagen? Nee, toch niet.

Partijvoorzitter Jan Nagel – over hem straks meer – organiseerde halsoverkop een persconferentie om te laten weten dat Krol zich had versproken. 50plus gaat de AOW-uitkering niet verlagen. De AOW-leeftijd wel, die gaat als het aan 50plus ligt terug naar 65. En o ja, dat kost toch 12 miljard. Krols nieuwste idee is om een deel daarvan dan maar te bekostigen door een wiettaks in te voeren, een accijns op softdrugs. Als het aan Henk ligt, help je straks je opa aan een gevulde portemonnee door jointjes te roken.

Grote afwezige op de persconferentie was het nationale rekenwonder zelf. Henk Krol was zich aan het voorbereiden op het radiodebat. We weten allemaal wat dat betekent: Henk moest nablijven. Terwijl zijn collega’s de pers te woord stonden, zat hij ergens op het Binnenhof in een klein kamertje staartdelingen te maken. Volgens de laatste berichten vordert hij gestaag, inmiddels is hij bijna toe aan exponentiële vergelijkingen. Zet hem op, Henk. Je bent nooit te oud om te leren.

Tunahan Kuzu kent een hoop denkbeeldige mensen

Denk-baas Tunahan Kuzu heeft een hoop vrienden. Ze bestaan dan misschien niet allemaal echt, maar toch. Het is fijn om mensen om je heen te hebben die je steunen. Ook als die goed bevriende internettrollen niet bestaan.

Kuzu heeft ook veel kennissen. Politici, ambtenaren, ondernemers: Kuzu kent een hoop mensen. Ook een aantal medisch specialisten. Die hebben hem verteld dat ze “signalen” krijgen dat “bij ouderen met een migrantenachtergrond de stekker er sneller wordt getrokken dan bij mensen die geen migrantenachtergrond hebben.”

Wie een buitenlandse achtergrond heeft, loopt volgens Kuzu dus een grotere kans om niet levend uit het ziekenhuis terug te keren. Dat heeft hij gehoord van artsen die daar signalen over kregen. Even los van de signalen (rooksignalen? aan en uit flikkerende lichten? onverklaarbare geluiden?) vraag je je af wie die artsen zijn. En of hier concrete voorbeelden van bestaan. Als het waar is, is het nogal verschrikkelijk. Het punt is alleen dat er geen concrete voorbeelden zijn. En dat we niets weten over de artsen waar Kuzu het over heeft. Er is, kortom, geen bron en geen bewijs. Afgezien van Kuzu’s signalen is er niets wat zijn verhaal ondersteunt. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Artsenfederatie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg: ze hebben er allemaal nog nooit van gehoord

Het is misschien wat vroeg om conclusies te trekken, maar je gaat je wel het een en ander afvragen na Kuzu’s beweringen. Kent Kuzu denkbeeldige dokters? Circuleert er behalve een lijst met niet bestaande twitteraars en facebookvrienden ook een lijst met imaginaire medici bij Denk? Is de naam Denk een afkorting voor Denkbeeldig?

Misschien kent Kuzu nog veel meer niet bestaande mensen. Zijn kapper, zijn buren, zijn vrouw: bestaan ze wel echt? Bestaat Tunahun Kuzu zelf eigenlijk?

Ondertussen werkt de mastermind van de Nederlandse politiek aan zijn volgende geheime operatie

Je vraagt je misschien af wie het nou echt voor het zeggen heeft in de wereld. Zijn het de Illuminati? De Rockefellers? Is het de Bilderberggroep? Of wordt er in de luwte nog steeds gewerkt aan het joods-bolsjewistisch complot?

Allemaal fout – het is Jan Nagel. Inderdaad, de 50plus-voorzitter die Henk Krol naar wiskundebijles heeft gestuurd. Het is altijd een beetje onderbelicht gebleven, maar al decennia voordat hij begon met zijn bejaardenrevolte, bepaalde Jan op de achtergrond de koers van het land. Uiteindelijk is hij de man die aan vrijwel alle touwtjes trekt. Jan Nagel is de puppet master van de Nederlandse politiek. Al in de jaren zestig was Jan een belangrijke schakel binnen de PvdA. Ondertussen was hij actief bij de VARA, waar hij verkiezingspeilingen introduceerde op de Nederlandse radio. Uiteindelijk klom hij op tot hoofd radio en televisie (ik zou niet weten wat voor hoofden er nog meer zijn bij de VARA trouwens, misschien een hoofd catering? En een hoofd parkeerbeleid? Hoe dan ook.) Als je wel eens mensen hoort praten over de kloof tussen burger en politiek, komt dat door Jan Nagel. Sinds hij het programma De Kloof op tv bracht, is het kloofdenken niet meer weg te slaan. Alle problemen in de maatschappij zijn sindsdien te terug te voeren op de kloof. Jan kwam ook met de oplossing: nieuwe politiek. Hij richtte Leefbaar Nederland op, de partij waar Pim Fortuyn zijn politieke carrière begon. Toen Fortuyn met Leefbaar brak en zijn eigen partij oprichtte, schoof Jan Fred Teeven naar voren. Je zou dus kunnen zeggen dat Jan uiteindelijk verantwoordelijk is voor de bonnetjesaffaire. Noem een willekeurige politieke mijlpaal in Nederland en Jan Nagel is erbij betrokken.

Inmiddels zitten we alweer een tijdje opgescheept met zijn ouderenpartij. Ondanks alle schandaaltjes en leugentjes van lijsttrekker Henk Krol staat de door Jan Nagel opgerichte partij 50plus op 8 tot 10 zetels in het door Jan Nagel naar Nederland gehaalde fenomeen peilingen.

Op zijn zevenenzeventigste weet hij nog steeds niet van ophouden. Wat is bijvoorbeeld het verhaal achter drukkerij Jan Nagel? Een toevallige naamgenoot? Of is het een dekmantel voor het volgende masterplan dat Jan aan het uitwerken is?

Het Kamerlid met de mooiste naam stopt ermee

Lutz Jacobi stopt ermee! Ze is niet de enige, in totaal hadden 51 Kamerleden vorige week hun laatste werkdag. Na de verkiezingen komen zij niet meer terug in het parlement. Nu zijn de meeste Kamerleden nogal inwisselbaar, maar Lutz Jacobi zeker niet.

Waar moet ik Lutz dan van kennen, denk je misschien. Eerlijk gezegd wist ik dat ook zo een-twee-drie niet meer. Ze is in elk geval het Kamerlid met de mooiste naam. Een naam die niet zou misstaan bij een stripheld of een renpaard. Een glamournaam die gemaakt lijkt voor een carrière in de showbizz. Ladies and gentlemen, the one and only…LUTZ JACOBI!

In werkelijkheid is Lutz Jacobi een stoere PvdA-politica uit Friesland. Ze werd een klein beetje bekend toen ze in 2012 meedeed aan de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA. Alhoewel ze die niet wist te winnen, liet ze een onuitwisbare indruk achter. Ze was zo anders dan de anderen. Geen bla-bla-mannetje met stropdas, maar een onverzettelijke powerwoman. Toen de hele PvdA-fractie voor de JSF stemde, stemde zij tegen. Wie Lutz ziet denkt aan erwtensoep en een gure noordwester.

In de Tweede Kamer maakte ze zich hard voor het behoud van vuurtorenwachters op de Wadden. En ze zette zich in voor de schaapherders. Hopelijk wordt er een vuurtoren naar haar vernoemd, of een schapenras. Al was het maar voor de naam.