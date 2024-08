De dingen die je meemaakt als je werkt in een Nederlandse snackbar in Chersonissos

Ook deze zomer pakken we weer massaal onze biezen om naar betere oorden te vliegen. Deze week vind je op onze site een hoop ronkende verhalen over vakantie vieren. Lees ze hier.

Als je denkt aan Nederlanders op vakantie, denk je aan een met fietsen beladen caravan op de camping, aan all-inclusiveresorts in Marmaris en aan potten pindakaas, pakken hagelslag en dozen frikandellen in een snikhete auto op de Route Du Soleil.

Videos by VICE

Een poosje zonder je vaste prakje komen te zitten is voor sommige Nederlanders zo’n duistere nachtmerrie dat vakantieverkoper Corendon samen met FEBO een snackmuur in haar vliegtuigen heeft laten installeren. Oké, dat was overduidelijk een hele slechte 1 aprilgrap, maar ze bieden wel degelijk snacks aan in hun vliegtuigen. Het populairste hapje aan boord is een broodje kroket. En om het vakantiegangers nog aangenamer te maken, biedt Corendon in haar ultra-all-inclusiveresorts ook bitterballen, kroketten en “Hollandse koffie” aan.

Lees verder op Munchies.