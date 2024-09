De dingen die we dit jaar meer en minder willen zien op festivals

Net als in het echte leven zijn festivals elk jaar onderhevig aan trends en hypes. Dit zijn de dingen die we deze zomer graag wel en juist niet zouden willen zien.

MEER GEKKE PLANGA’S

Zon is misschien wel het belangrijkste ingrediënt voor een geslaagd festival. De zon is je vriend. Maar daar denken je ogen soms anders over. Daarom is het aan te raden om een goeie zonnebril mee te nemen. Die kan bovendien veel goeds doen voor je katerwallen, en je fashiongame naar een hoger plan tillen. In het kader van dat laatste punt is het devies dit jaar: hoe gekker hoe beter. Verbreed je planga-horizon, ga zo gek als je kan. Iedereen die nog een nep-wayfarer durft te dragen is af en komt niet langs start.

Videos by VICE

MINDER AFTELLEN

Artiesten, vooral in het meer hiphopperige deel van het spectrum, hebben de neiging om tijdens hun sets heel erg op zoek te zijn naar hoogtepunten. Terecht, want hoe meer turn-up hoe beter. Alleen, een van de luiste manieren om zo’n climax te bereiken, is door af te tellen van drie tot één, en daarna een stukje herrie door de speakers te blazen. Het werkt wel, daar niet van, maar het stinkt een beetje naar goedkoop effectbejag (een scheetachtige geur).

MEER WITTE WIJN

Bier is de populairste festivaldrank, en dat is ook niet zo gek. Bier lest de dorst, en er valt vrij weinig aan te verneuken. Toch is witte wijn eigenlijk een beter drankje. Goede witte wijn is enorm feestelijk, je wordt er evengoed lam van, en je hoeft er minder vaak van te pissen dan van pils. Het is alleen jammer dat wijn op festivals meestal niet te zuipen is. Als festival- organisatoren daar eens iets aan doen, kan dit drankje nog eens heel groot worden!



MINDER MOSHPITS

Begrijp ons niet verkeerd: we hebben niets tegen een goeie pit. Sterker nog, als de tijd rijp is staan we er graag middenin. Waar we wel iets tegen hebben is een overdaad aan tegen elkaar aan beukende mensen. De pit is een uiting van turn-up, niet een middel om die turn-up te bereiken. Een overdaad aan moshpit doet af aan de kracht ervan, en dat was nou net niet de bedoeling.

MEER KINDEREN

Ik hóór je denken: maar kinderen horen toch helemaal niet thuis op festivals? FOUT! Op festivals horen de allersickste mensen thuis, en kinderen zijn de allersickste mensen. Ze zijn niet bang om hun emoties te tonen, zijn nog niet verpest door drank, reclame en politiek, en geven over het algemeen een zeer beperkt aantal fucks. En dat is precies wat we op festivals nodig hebben

Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com