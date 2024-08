De dj die Taylor Swift aanrandde zegt dat zij zijn leven heeft ‘geruïneerd’

Bijna een jaar nadat David Mueller schuldig is bevonden van aanranding en mishandeling van Taylor Swift, zegt hij in een interview met Radar Online dat de popzangeres zijn leven heeft “geruïneerd”.

In een getuigschrift van mei 2017 omschrijft Swift wat er gebeurd is tijdens het incident in 2013, bij een meet-and-greet in Denver. “Hij ging met zijn hand onder mijn jurk en greep me bij m’n kont. Hoever ik ook opschoof, die hand bleef daar. Het was geen toeval, dit was precies zijn bedoeling, dat weet ik ontzettend zeker,” zegt ze daarin. Een foto van TMZ laat zien dat Muellers hand inderdaad achter Swift verdwijnt, en je ziet daarop ook dat zij probeert de andere kant op te leunen, weg van die hand.

Ironisch genoeg was het Mueller die in eerste instantie Swift aanklaagde nadat hij was ontslagen bij KYGO-radio – hij beweerde dat het team van Swift ongepast veel druk had gezet op het radiostation om hem ontslagen te krijgen, en hij eiste 3 miljoen dollar schadevergoeding omdat hij daardoor zijn salaris van 150.000 dollar misliep. Swift reageerde door hem aan te klagen, en die zaak won ze dus.

Nadat Mueller schuldig in augustus 2017 schuldig werd bevonden, moest hij een symbolisch bedrag van 1 dollar betalen. Volgens Newsweek wilde Swift laten zien dat het haar niet om het geld te doen was, maar om een voorbeeld te stellen voor “andere vrouwen die dit soort vernederende en idiote acties niet hoeven te pikken”.

Minder dan 6 maanden later had Mueller een nieuwe baan, als co-host bij een ochtendprogramma in Mississippi. Ondanks het feit dat hij weer aan het werk kon nadat hij schuldig was bevonden van de aanranding, en hij nauwelijks financieel geleden heeft door het incident, zegt Mueller – die beweert onschuldig te zijn – dat zijn “leven is verwoest”.

“Ik ben nu zelfs bang om alleen al met een vrouw te praten. Het voelt alsof ik in een kooi zit,” vertelde hij aan Radar Online. “Ik ben mezelf niet meer. Ik kom niet eens meer in de buurt van vrouwen.”

