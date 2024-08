De documentaire ‘We Margiela’ reist nu langs de Belgische cinemazalen

Martin Margiela is nog altijd een groot mysterie in de modewereld. Het modehuis werd opgericht in 1988 door de Genkse modeontwerper in samenwerking met zijn zakenpartner Jenny Meirens, maar na wereldwijd succes werd het het merk verkocht en verdween het wonderbaarlijk genoeg een tijdlang in de anonimiteit.

Maar het label maakte een comeback, en deze film exploreert dan ook de stempel die het onmiskenbaar heeft gedrukt op het modelandschap. Voor het eerst in de geschiedenis van het ondoorgrondelijke modehuis, stapt de wijlen mede-oprichter Jenny Meirens en het creatieve team achter de ontwerpen terug in de spotlights. De film toont uniek archiefmateriaal van interviews met zowel Meirens als het creatieve departement; het duikt in de wereld van Maison Margiela en onderzoekt onder andere hoe het was om met Martin Margiela samen te werken. “Als je er in zat, had je absoluut geen keuze,” zegt een medewerker in een van de interviews. Maar er blijkt een onvoorwaardelijk gevoel van loyaliteit achter schuil te gaan.

Videos by VICE

De film draait dagelijks in onder andere Brussel, Antwerpen en Gent.

Bekijk de trailer hier:

Vertoningen

Vanaf 25/10 – Cinema ZED-STUK (Leuven)

Vanaf 25/10 – Sphinx Cinema (Gent)

Vanaf 25/10 – Cartoon’s Cinema (Antwerpen)

Vanaf 25/10 – Cinema Lumière (Brugge)

Vanaf 31/10 – BOZAR (Brussel)

Vanaf 25/11 – C-Mine (Genk)