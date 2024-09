De dodenmaskers van MIT die zomaar van aliens kunnen zijn

Dodenmaskers zijn een van de luguberste vormen van kunst. Het komt er in het kort op neer dat er een afgietsel van het gezicht van een dode wordt gemaakt, zodat zijn of haar uiterlijk nooit verloren gaat. De dodenmaskers die je hier ziet – ze lijken een beetje op buitenaardse insecten – zijn gemaakt door Mediated Matter van de Amerikaanse Universiteit MIT. Een paar maanden geleden gaf de onderzoeksgroep Björk nog een volledig nieuw gezicht en nu hebben ze hun 3D-printtechnologie een paar tandjes opgeschroefd. De Vespers, zoals maker Neri Oxman ze noemt, zijn nu te zien in het gloednieuwe London Design Museum. In totaal bestaat de collectie uit vijftien maskers die zijn opgedeeld in de categorieën Past, Present en Future.

Op dit moment is alleen Present te zien, een reeks maskers die de vormen van de natuur nabootsen. Oxman legt uit dat deze exemplaren de andere twee reeksen met elkaar moeten verbinden, zodat het gehele werk uiteindelijk laat zien hoe dodenmaskers zijn geëvolueerd van culturele symbolen naar een functionele biologische aanvulling op de mens. “Je ziet dat de structuur in het masker doorloopt,” zegt ze, “en dat staat symbool voor de oneindige reis van de menselijke geest.”

Videos by VICE

Oxman zegt dat Past en Future binnenkort klaar zullen zijn. Die eerste is geïnspireerd op dodenmaskers uit de oudheid, die het leven benaderen vanuit het oogpunt van de dood. In deze maskers zullen elementen als bismut, zilver en goud worden gebruikt om kleurstellingen te maken die we associëren met religie. Future zal daarentegen zo goed als kleurloos zijn, “en paradoxaal genoeg de meest levendige”, zegt Oxman. Deze vijf maskers gaan over continuïteit en de eindeloze cyclus van leven en dood in de natuur.

Voor het produceren van de maskers heeft Oxman samengewerkt met het bedrijf Stratasys, dat 3D-printers maakt die op zeer hoge resolutie kunnen printen. “Voor onze projecten moeten we constant nieuwe technologie ontwikkelen,” zegt ze. “Onze ambities in design gaan hand in hand met het ontwikkelen van nieuwe technologie.”

Lees meer over de Vespers op de website van Mediated Matter.