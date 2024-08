De domste dingen die mensen postten op hun Instagram Stories

Laten we eerlijk zijn, Snapchat is een beetje dood, Twitter bestaat vooral om te zien hoe politici modder naar elkaar gooien, en de actiefste gebruiker van Facebook is je moeder.



Wat 400 miljoen mensen zoals jij en ik wel dagelijks doen, is Instagram Stories gebruiken. Omdat ze zo gemakkelijk te maken zijn en een dagje later toch verdwijnen, is de kans groot dat je op een zatte avond al wel eens een wat twijfelachtige Stories de wereld in hebt gestuurd, om die wanneer je wakker wordt weer zo snel mogelijk te verwijderen, omdat Tom van je werk – die voor een of andere reden altijd de eerste is die je Stories bekijkt – nu heeft gezien hoe jij ketamine hebt gedaan van een random poster met het bijschrift “yea boiiiii”, en jij nu misschien ontslagen wordt.

Ikzelf heb dat nog niet meegemaakt, maar ik heb wel eens zeven opeenvolgende videos gepost waarop je ziet hoe ik een joint aan het roken was terwijl ik naar ‘Wild Thoughts’ van DJ Khaled luisterde en daarop héél enthousiast mijn hoofd aan het bewegen was – het leek bijna alsof mijn nek loskwam van mijn lijf. Ook niet echt een schoontje.

Omdat ik me niet als enige wil schamen over mijn social media-onbekwaamheid, besloot ik wat jonge mensen te vragen naar de Instagram Stories waarvan zij tot op de dag van vandaag spijt hebben ze ooit te hebben gepost.

Kaya, 25, moest nogal dringend

Het ergste wat ik heb gepost was een Story van mezelf die in een bierglas pist in een queer club. Het glas stroomde over, en toen heb ik er gewoon alle pis uitgekapt. Ik heb die Story pas offline gehaald nadat mijn zus hem had gezien, en ik besefte dat ik hem maar beter deletete als ik mijn job wou houden.



Jake, 26, wou dat mensen hem een chille kerel vonden

Ik had wat MDMA genomen met wat vrienden en was een beetje aan het hangen in een kerkhof in de buurt. Plots leek het mij een goed idee om een soort monoloog te beginnen op mijn Stories waarop ik heel oprecht begon te praten over hoe “de grenzen tussen ons afgebroken moeten worden” en “mensen meer met mij zouden moeten doen omdat ik echt wel een chille kerel ben” en in nog een paar Stories lag ik met m’n hoofd naar beneden op een graf. Ik deletete ze een paar uur later, maar toen zaten er al heel wat wenend-van-het-lachen emoji in mijn inbox. En tot op de dag van vandaag zeggen mijn vrienden “Ik ben echt wel een chille kerel!” tegen mij om mij te irriteren.

Alice, 23, liet haar innerlijke bioloog vrije loop

Ik heb ooit Stories gemaakt van een lintworm die in onze wc aan het rondglijden was. Ik vermoed dat hij daar was beland via de darmen van een van mijn huisgenoten.

Georgina, 24, was brutaal eerlijk

Ik zag dat mijn ex al mijn Instagram Stories aan het bekijken was, dus begon ik posts te maken met “Fuck off!”, “Hou op mijn stories te bekijken!” en “Je hebt een kleine lul!”, met daarbij zijn volledige naam. Die heb ik gewoon de volledige vierentwintig uur laten staan. Hij volgde mij toen niet, maar ik had via een paar testjes ontdekt dat hij élke Story die ik postte binnen het uur bekeek. Het maakte mij niet uit of ik zijn gevoelens kwetste met die berichten, want hij was zo manipulatief en kwaad tegen mij geweest dat ik hem gewoon haatte. Ik denk dat mijn vrienden hem ook haatten, want ik kreeg heel veel berichten met “YAAASSS” in mijn DMs. Daarna heeft hij nooit meer een Story van mij bekeken.

Esme, 21, overleefde een sneeuwstorm

Ik was een keertje op een kerstfeestje, en postte daar een video van mezelf met een zak coke in mijn mond en schreef er als caption bij: ‘Let it snow! Let it snow!’” Ik heb gewoon geen schaamte, en ik denk altijd dat ik zo’n dingen op mijn finsta aan het posten ben, terwijl het nadien dan toch vaak mijn gewoon account blijkt te zijn. Die video stond zeker zeven uur online, en letterlijk niemand heeft erop gereageerd. De volgende liet een vriendin me weten wat ik online had gezet, en wiste ik de video snel.

Paige, 20, had een karaokeongelukje

Iemand had me gefilmd toen ik héél heel dronken was en “Bitch Better Have My Money” van Rihanna aan het schreeuw-zingen was tijdens een karaoke, en natuurlijk uploadde ik het naar mijn Story. Ik had er niet verder over nagedacht, en zag pas de volgende ochtend dat ik ook het stukje had geupload waarin ik enthousiast het N-woord meerap, wat uiteraard duidelijk niet oké is. Een aantal vrienden hadden me al een goedbedoelde “euhh wat is dit?” gestuurd, dus heb ik die video snel offline gehaald en me verontschuldigd.

AJ, 28, liet z’n ballen zien

Een maat van mij daagde mij uit om een naakte spiegelselfie op m’n Story te gooien, dus deed ik dat – puur om hem te doen lachen, en omdat hij dacht dat ik het echt nooit zou doen. Ik liet het ongeveer een uur online staan. Ik zag er eerlijk gezegd best goed uit op die foto, maar toen zag m’n tante het en werd het toch een beetje raar, dus besloot ik hem zo snel mogelijk weer weg te halen.

