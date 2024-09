De donkere vrouwen die samen strijden tegen Trump

Gisteravond werden er in de Verenigde Staten meerdere protesten georganiseerd waarin de legitimiteit van Trumps presidentschap werd bevraagd en uitgedaagd. We spraken met een van organisatoren.

Gisterochtend stond Donald Trump op een podium waar hij zijn overwinningsspeech hield. Daarin kondigde hij aan dat hij een president wilde zijn die mensen bij elkaar brengt, ondanks dat hij een campagne leidde waarin hij beloofde vrouwen te bestraffen die een abortus willen, waarin hij de Black Lives Matter-beweging kleineerde, en waarin hij dreigde om moslims en Mexicanen het land uit te zetten. President Barack Obama verwelkomt hem plots met open armen in het Witte Huis, terwijl hij de afgelopen maanden campagne voerde voor Clinton en wees op de gevaren van Trump als president. “Iedereen is verdrietig als je een verkiezing verliest. Maar we moeten onthouden dat we allemaal in hetzelfde team zitten,” zei Obama gisterochtend tegen een groep journalisten, terwijl hij een oproep deed aan de Amerikanen om Trump te steunen.

Maar sommige van ons kunnen Trump niet steunen. Voor sommige van ons is de regering van Trump levensbedreigend en een symbool van witte heerschappij. Sommige van ons kunnen niet vergeten dat deze volgende president gesteund wordt door huidige en voormalige leden van de Ku Klux Klan. Sommigen kunnen niet vergeten dat de vastgoedbelegger is aangeklaagd voor rassendiscriminatie, of dat zijn vice-president, Mike Pence, een felle voorstander is van massagevangenissen, wat een enorme invloed heeft op minderheden. Voor veel mensen in Amerika wekt het woede en verdriet op als het land een persoon verkiest die, tot de dag van vandaag, onschuldige zwarte mannen de gevangenis in wil gooien en hen ten onrechte bestempelt als de Central Park Five. Ik wil geen onderdeel uitmaken van zijn ’team’.

Gelukkig is er ook een ander team dat wel ruimte biedt voor iedereen. De Our 100-campagne brengt duizenden mensen bij elkaar om te protesteren tegen Trump. De campagne begon als een poging om de stemmen van gekleurde vrouwen te laten horen, ongeacht de verkiezingsuitslag, maar sindsdien staat er meer op het spel.

Gisteravond werden er in het hele land protesten georganiseerd waarin de legitimiteit van Trumps presidentschap werd bevraagd en uitgedaagd. Oprichters van Black Lives Matter, een CNN-presentator, MyMuslimVote en vele anderen kwamen bij elkaar om een boodschap af te geven aan die natie: gelijkheid is sterker dan haat. Het protest maakte deel uit van een nationaal initiatief dat over het hele land protesten organiseerde tijdens de eerste honderd uur na de verkiezingsdag. Alle protesten draaien om de ervaringen van gekleurde vrouwen, maar iedereen is welkom.

“We moeten nog veel werk verzetten om het Amerika op te kunnen bouwen dat we verdienen, maar we zijn sterk, vastberaden en pas net begonnen,” zegt Alicia Garza, mede-organisator van Black Lives Matter, in een persverklaring.

We spraken met Jodeen Olguín-Tayler, een van de organisatoren van de protesten en vice-president van Demos, over waarom het zo belangrijk is om de straat op te gaan en je onvrede te uiten over Trumps visie voor Amerika.

BROADLY: Hoe reageerde je toen je hoorde dat Trump genoeg stemmen had om de verkiezingen te winnen?

Jodeen Olguín-Tayler: Dat was doodeng. Ik vrees voor het lot van immigranten. Ik vrees voor mijn eigen familie, dat zijn ook immigranten. Ik ben bang dat er mensen worden gedeporteerd en dat er families uit elkaar getrokken gaan worden. Ik ben bang dat mensen hun uitkering kwijt gaan raken. Ik vrees voor Amerikaanse moslims en immigranten, en ik ben bang dat er een golf van normalisering van aanranding aankomt. Daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat we doen wat we hier vandaag doen. Dat we met z’n allen hier staan en laten zien dat een aanval op een van onze gemeenschappen een aanval op ons allemaal is. We zijn hier ook om te zeggen dat Trump geen recht van spreken heeft. Hij heeft de popular vote niet gewonnen en ik vind dat hij het recht dus niet heeft om te bepalen hoe het gekleurde mensen zal vergaan in dit land.

Wat bedoel je daarmee? Wat doen jullie in je strijd tegen Trump precies?

Nou, we beginnen eerst met deze beweging en gaan de straten op. We vragen mensen om zich in te zetten voor de strijd tegen Trump in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap, en daarna. Er is een heel netwerk van activisten en zwarte vrouwen die onze gelijkheidsidealen vertegenwoordigen.

We werken ook samen met witte vrouwen. Dat is belangrijk, want we willen niet verdeeld raken. In de verkiezingen zagen we dat 97 procent van de zwarte vrouwen heeft gestemd voor de kandidaat die het ons zou toelaten om te proberen het leven van mensen te verbeteren. Witte stemmers stonden niet aan onze kant. 53 procent van de witte vrouwen stemde voor Trump. Mensen moeten echt nog veel leren, kijk maar naar hoeveel mensen tegen hun eigen belangen in hebben gestemd. De Republikeinen hebben bewust geprobeerd de situatie op te jutten. Ze hebben een enorme angst gecreëerd voor “economische onzekerheid”, zoals ze al decennia lang doen. Ze geven minderheden en immigranten overal de schuld van en sluiten ze buiten. Maar de Republikeinse Partij is waarschijnlijk niet echt van plan om de economische belangen van hun kiezers te verbeteren.

Wat voor rol spelen witte kiezers in het tegengaan van racisme? Hoe kunnen zij meehelpen als medestander, zonder de stem van zwarte vrouwen te overschreeuwen?

Het is niet alleen cruciaal dat witte vrouwen onze bondgenoten zijn in deze strijd, maar het is ook erg belangrijk dat ze met ons meedenken. Het woord ‘bondgenoot’ is eigenlijk te oppervlakkig; we hebben partners nodig om mee samen te werken. Zij moeten zichzelf ook verenigen en zich bij ons aansluiten. We hebben een gezegde: “Haal je neven en nichten erbij.” Dus bel je familie, praat met hen over waarom hun belangen samenvallen met die van zwarte mensen en immigranten. We moeten het samen oplossen. Ras is een construct dat ons verdeelt en ervoor zorgt dat zwarte mensen niet aan de macht komen. Daarom is het nu belangrijker dan ooit dat ook witte mensen in actie komen en in hun eigen omgeving ook een beweging oprichten.

Wat kunnen mensen het beste doen om in het dagelijks leven de ideologie van Trump tegen te gaan?

We moeten niet meer thuis blijven en juist ons isolement achter ons laten. We moeten in gesprek met onze gemeenschap en met elkaar praten. Democratie is geen kijksport. We worden aangevallen en komen steeds dichterbij een fascistische situatie. We moeten dus gaan werken aan een democratie die inclusief is, waar vrouwen, gekleurde mensen en arbeiders zichzelf kunnen besturen. Dat betekent dat we moeten gaan samenwerken om een vorm van democratie te creëren die we in dit land eigenlijk nooit hebben gehad.

