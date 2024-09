De dood van de Thaise koning is slopend voor Muay Thai

De Junta stelden daarna direct een periode van rouw in voor het hele land, die een heel jaar duurt. Ook werden alle feestelijkheden dertig dagen opgeschort. De bevolking werd aangeraden zwarte kleding te dragen, concerten werden afgelast en Muay Thai was verboden. Boksers, promotors en gokkers moesten dertig dagen wachten voordat ze weer geld konden verdienen met de sport.

De terugkeer van Muay Thai werd ingeluid met het populaire Loi Kratong festival, maar door het verlies van de koning was het dit jaar minder druk dan gebruikelijk. Mensen werden aanvankelijk aangemoedigd om hun Kratongs – kleine lampionnen met kaarsjes erin die op kunnen stijgen – de lucht in te laten. Maar later werd aangekondigd dat Thailand de rouw zou doorzetten en de festiviteiten werden afgelast. Men denkt dat dit zo zal blijven tot het nieuwe jaar.

Ondanks de stop op festiviteiten mochten de grote stadions in Bangkok weer beginnen met het organiseren van gevechten. Verkopers, gokkers en scheidsrechters gingen weer aan de slag, maar degenen die werkten rondom kleinere wedstrijden zaten nog steeds zonder inkomen. De hele economie ligt op zijn gat – behalve de kledingindustrie, die nog steeds loopt als een trein.

“Bij mijn winkeltje komen vooral leraren en ambtenaren,” zegt een verkoper in Buriram. “Maar op dit moment verkoop ik vooral veel zwarte t-shirts aan gewone mensen. We verkopen constant uit.” Pas als de zoon van de koning, Vajiralongkorn, officieel de troon bestijgt zal er meer duidelijk worden. Dit soort lange periodes van rouw komen vaker voor. Toen de zus van de koning overleed in 2008 rouwde Thailand honderd dagen.

Bijna alle thaiboksers uit de regio beginnen met gevechten bij de lokale festivals. Ze verdienen daar nauwelijks wat, maar ze krijgen daar de kans om zich te laten zien. Vechters worden bij kleine shows ontdekt door sponsors of gokkers, die er dan voor zorgen dat de vechter aan grotere wedstrijden mee kan doen. Als een vechter een bepaald niveau aan succes heeft behaald in de kleinere shows, wordt hij naar Bangkok gestuurd. Doordat festivals nu stil zijn gelegd, kan er geen nieuw talent doorstromen. Vechters die net aan het doorbreken waren staan stil in hun ontwikkeling.

Thanit Watthanaya, eigenaar en hoofdtrainer bij de Wor. Watthana gym vertelt over de stress die de periode van rouw zijn organisatie bezorgt. “Ik heb veel jonge vechters die staan te springen om te vechten, maar doordat ze niet aan de bak kunnen, verliezen ze de interesse. We hebben nu minder gevechten, moeten verder reizen en entree betalen voor de families van de vechters, omdat deze gevechten niet gratis zijn.”

Er zijn nog maar vier weken te gaan tot het nieuwe jaar, tien dagen later zitten er honderd dagen feestonthouding erop. De rouwperiode duurt wel nog bijna een jaar. De Muay Thai-gemeenschap zal overleven, hoe moeilijk het ook is.