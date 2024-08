De draken uit ‘Game of Thrones’ komen eigenlijk uit België

Dramatische slachtpartijen, seksuele perversiteiten en bloeddorstige personages die je liever niet in het donker tegenkomt: Game of Thrones is niet voor doetjes. Maar als de draken van Daenerys in beeld komen, maken zelfs de meest onbewogen kijkers liters okselzweet aan. Vanaf het moment dat de kleine draakjes uit de versteende eieren komen tot de draak Drogon die een volledig schip in één adem in lichterlaaie zet: keer op keer krijg je van de aanblik van de geschubde monsters rillingen op je rug.



Beeld: Pixomondo

Het brein achter deze hyperrealistisch geanimeerde wezens zit geen gigantisch team in Hollywood, maar een vijfentwintigjarige kerel uit de Belgische stad Waver. Anthony Sieben ontwerpt al sinds het vijfde seizoen de drie draken uit de legendarische serie. Hij studeerde drie jaar lang grafisch ontwerp in Namen, en specialiseerde zich in 3D-modellering. Na zijn opleiding startte hij als stagiair bij Pixomondo in Frankfurt. Daar werkte ook de sculpting artist van Game of Thrones. Amper een jaar later nam Sieben zijn baan over. “Dat was ongelooflijk eng, maar ook het beste wat me ooit overkomen is,” vertelt hij.

Als Sieben de draken van Game of Thrones ontwerpt, begint hij met een simpele balvorm. Vervolgens boetseert hij die in een 3D-modelleringsprogramma, alsof hij met een brok klei werkt. Eerst maakt hij een algemene drakenvorm, gebaseerd op de draken van de vorige seizoenen. Op die vorm brengt hij vervolgens schubben en structuur aan.

Sieben kan niet volledig teren op de draken uit voorgaande seizoenen. Elk jaar moeten ze namelijk agressiever, indrukwekkender en twee keer zo groot zijn. En dat is niet zo makkelijk: voor je het weet raakt de draak uit verhouding en ziet hij er niet meer realistisch uit. En je kan niet simpelweg rimpels en grijs haar toevoegen om een draak ouder te maken. “Ik kijk naar hoe de proporties veranderen van mensen naarmate ze ouder worden. En dat pas ik toe op de draken,” vertelt Sieben.

“Bij reptielen verandert de kleur van de schubben ook. Naarmate ze ouder worden, verbleken hun kleuren,” zegt Sieben. De jonge ontwerper haalt zijn inspiratie dus uit de natuur. “Ik bekijk constant natuurdocumentaires over krokodillen, hagedissen en andere reptielen. Het is boeiend om te zien hoe zo’n schub eruitziet en hoe het op het lichaam plakt.”

Daarnaast laat hij zich inspireren door Jurassic Park. Het enige waar Sieben zich vooral niet door laat inspireren, is door de boeken van Game of Thrones. “Ik moet toegeven dat ik nog nooit één van die boeken gelezen heb,” lacht hij.

Maar dat betekent niet dat hij geen rekening moet houden met de mening van George R.R. Martin. De auteur van de boeken heeft namelijk een erg precieze visie op hoe een draak eruit moet zien. Martin beschrijft in zijn boeken dat de draken hyperintelligente wezens zijn. Maar waar de draken in The Hobbit een stem hebben, kun je de intelligentie van draken in Game of Thrones alleen afleiden uit de lichaamstaal. “Een krokodil kan bijvoorbeeld alleen zijn ogen bewegen, de rest van het hoofd blijft stabiel. Maar de draken die we maken hebben verschillende gezichtsuitdrukkingen en bewegingen die ze met hun hoofd maken. Het creëert het effect van een soort emotie die je normaal gezien niet bij een krokodil, slang of hagedis vindt,” legt Sieben uit.

Elk ontwerp van Sieben wordt naar HBO gestuurd, die het vervolgens naar een overkoepelend team van producenten doorstuurt. Daar velt onder andere George R.R. Martin zijn eindoordeel.

En zoals dat hoort in elk creatief proces, zorgt dat weleens voor spanning. Sieben zoekt continu een balans tussen zijn eigen ideeën en die van HBO. “Dit jaar gebeurde het nog,” verklapt Sieben. “Ik mag niet te veel spoilen, maar ik kan je wel vertellen dat er bij één specifieke draak iets heel absurds moest gebeuren. Ik zei nog: ‘Ik hoop dat dit een grap is, want het zal nooit werken of realistisch zijn.’ Daarom probeerde ik iets anders en stuurde dat dan door. Gelukkig waren ze er heel erg blij mee.”

Het zevende seizoen wordt om verschillende redenen een episch jaar voor de draken. De vorige jaren werden de draken ontworpen in een 3D-programma. Voor dit seizoen van Game of Thrones scande Sieben foto’s in van echte dieren die hij op internet vond. Die scans projecteerde hij op de draken, waarna hij de details op het ontwerp tekende. De draken zijn dit jaar dus veel gedetailleerder. “Dit jaar zie je de beste draken die we ooit gemaakt hebben. Het gaat hyperrealistisch zijn, echt héél erg sjiek,” zegt Sieben.

Drogon in seizoen vijf, voor en na hij ingekleurd is. Beeld: Pixomondo

Pas als zijn vorm af is, stuurt hij zijn ontwerpen door naar een team dat de draken inkleurt. Nog een ander team zal de draken vervolgens animeren. “Toch proberen we zoveel mogelijk samen te komen en te bespreken hoe de draak uiteindelijk moet worden,” vertelt Sieben. “We praten over hoe de draak beweegt: hoe de spieren zich opspannen en hoe de huid reageert op zijn bewegingen.” En voor je het weet, werk je vier tot vijf maanden lang aan één draak.

Maar Sieben moet niet één, maar drie draken ontwerpen: een gele, groene en zwarte. Die geeft hij telkens andere details. Zo voegt hij andere littekens toe, ontwerpt hij andere horens, past hij de structuur van de huid aan en verandert hij de vorm van de kop. “Mensen zullen die verschillen tussen de draken waarschijnlijk niet meteen opmerken,” zegt Sieben. “In de laatste scène van seizoen zes laat Tyrion twee draken vrij. Voor die specifieke scène kreeg ik de opdracht om ervoor te zorgen dat je toch nog het onderscheid zag tussen de groene en de gele draak. Ik heb daar heel hard aan gewerkt, maar HBO voegde nog een extra laag kleur aan toe. Op die manier ging veel informatie verloren.”

Hypergedetailleerde en realistische draken ontwerpen is dus — zacht uitgedrukt— nogal een huzarenwerk. “Er zijn periodes dat ik op ontploffen sta,” vertelt Sieben. “Zo moest ik bijvoorbeeld elke schub van de draak apart ontwerpen en plaatsen. Ze lijken enorm veel op elkaar, maar zijn allemaal verschillend. Voor je het weet, zit je drie volle dagen schubben vorm te geven. Dan heb ik weleens zin om op te geven, maar ik bijt door, want ik weet dat uiteindelijk miljoenen mensen het resultaat van mijn harde werk zullen zien. Ik wil echt dat het er goed uitziet en het is een heerlijk gevoel als mensen genieten van mijn werk.”