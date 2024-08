De dronefoto’s van de bosbrand in Californië zijn ijzingwekkend

17 dagen lang woedde afgelopen maand de grootste bosbrand uit de geschiedenis van California en vernietigde 619 vierkante kilometer. Dat is een gebied met ongeveer drie keer de oppervlakte van Amsterdam. Het is alsof meer dan de helft van de Veluwe in één keer afbrandt.

Voor Nederlanders is dat nauwelijks voor te stellen. In Californië komen bosbranden vaker voor, maar de grootte van Camp Fire, zoals de bosbrand is gaan heten, en de snelheid waarmee het zich verspreidde is ongeëvenaard en verraste de bevolking van Paradise. 13.000 huizen zijn in vlammen opgegaan. Minstens 88 mensen zijn overleden, en nog 203 mensen worden vermist.

Op het internet zijn inmiddels steeds meer beelden beschikbaar van de verwoesting, zoals deze video bijvoorbeeld:

Dronebeelden van Anne Onate voor KTVU.



Samen met nog 16 andere teams van de brandweer, legde drone-ingenieur Greg Crutsinger de restanten van wat ooit het dorp Paradise was vast met een drone en een 360 panoramacamera.

Foto: Casey Tholborn

De teams hebben in totaal 518 vluchten afgelegd door de rook van het nog smeulende landschap van Butte County. 70.000 foto’s en 160 panoramashots zijn opgenomen in een publieke database. De foto’s zijn op locatie ingedeeld op een interactieve kaart. De beelden zijn beschikbaar op de website van Butte County of in de Mapbox hieronder:

De kaart is gemaakt door Casey Miller bij Mapbox

Plaatsvervangend sheriff Casey Tholborn maakte onderdeel uit van de zoekteams. Hij heeft inmiddels een grote selectie high-resolution beelden online gezet.

Foto: Casey Tholborn

Beelden van uitgebrande kerken en restaurants, voetafdrukken in het as en de rommel waar vroeger huizen stonden.

Foto: Casey Tholborn

Het doel is om beter in staat te zijn naar overlevers te zoeken, en het is een manier om de schade vast te leggen en beter te begrijpen hoe bosbranden tot zulke proporties kunnen uitgroeien. “Rampen op deze manier in kaart brengen is de toekomst,” zegt Crutsinger in een kort telefonisch gesprek. “De beelden zijn prachtig, maar het is in de eerste plaats belangrijke data. Het is meer dan ramptoerisme.”

Foto: Casey Tholborn