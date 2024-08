De duurste banh mi ter wereld kost € 85 en mensen bestellen dat ding nog ook

In een stad waar het gemiddelde maandsalaris 170 euro is, verkoopt deze culinaire gek een banh mi voor 85 euro in zijn nieuwe restaurant Anan Saigon. Om het even te vergelijken: op de straten van Ho Chi Minhstad kost het beroemde Vietnamese broodje – een stokbrood met, varkensvlees, paté, en gepekelde groenten – minder dan een euro. Als je in Manhattan een broodje voor een half maandsalaris zou verkopen zou dat bijna 4800 euro kosten. Voor één broodje!

En waar ga je de duurste banh mi verkopen? Misschien in Hongkong? Parijs? San Francisco?

Nee, Franklin opende zijn winkel naast de Cho Cu Old Market, de oudste straatmarkt van Ho Chi Minhstad; de stad die door de lokale bevolking nog steeds Saigon wordt genoemd. Op de markt zie je veel vrouwen gehurkt staan roeren in grote bubbelende pannen met soep. Van de zoete en vissige bún mắm uit Mekong, tot de pittige klassieker uit centraal Vietnam: bún bò huế. Als een beetje je best doet, zou zo je een steentje vanuit zijn restaurant op een van de straatverkopers kunnen gooien die het broodje voor minder dan een honderdste van zijn prijs verkopen. Letterlijk op een steenworp afstand dus.

En ja, mensen kopen het broodje ook echt.

“Dat we het broodje aan mensen uit Saigon kunnen verkopen is fantastisch. En er komen ook gasten uit andere plekken,” zegt de chef als hij het over de foodies uit zijn stad heeft. Door de stormachtige moderniseringsgolf die door Ho Chi Minhstad spoelt, zijn er veel welvarende locals en expats in de stad bij gekomen. En veel van hen zijn grote banh-mi-fans. “Veel mensen zijn nieuwsgierig en willen het proberen. Als we het broodje maken willen we dat het leuk en eigenzinnig is. Het is over de top, maar we willen ook de traditie eren.”

Omdat mensen het broodje echt kopen, denk ik dat Franklin misschien toch geniaal is en niet gek. (Op dit moment ga ik er vanuit dat het helemaal mogelijk is dat Franklin me onbewust heeft beïnvloed om dit stuk over zijn restaurant te schrijven).

Maar voordat we echt kunnen beslissen of de man bij zijn volle verstand is, kijken we even wat Franklin allemaal op zijn broodje doet.

“Het begint met de truffelmayonaise. Op beide broodhelften smeren we een laag mayonaise en dan leggen we het brood op de grill,” vertelt hij. “Je zou dat alleen kunnen eten en je hebt al iets ontzettends lekker. Daarna volgt een laag paté die gemaakt wordt door een Franse gozer die in Da Lat [Vietnam] woont en Franse vleeswaren maakt. Het is een prachtig product en we smeren het op beide helften. Ook zou je dit brood zo kunnen eten zonder iets anders. Geef me zo’n broodje en ik ben gelukkig.”

“Als echt iets wil veranderen, moet je soms risico’s nemen en op je bek durven te gaan,” zegt Franklin. “Ik heb dit vaak genoeg gedaan om te weten hoe het eraan toegaat. En ik was goed voorbereid met deze banh mi. Eén van de reden dat ik dit doe is omdat ik het goed vind om een dialoog te starten in de foodwereld.”



Als we klaar zijn met het interview zegt hij nonchalant, “Ik ben bezig met een phở van 85 euro.”



O, sluwe vos die je bent.