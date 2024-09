De eenzame mannen die “magick” gebruiken om vrouwen het bed in te krijgen

Pas nadat ze de pasta Alfredo helemaal had opgegeten, vertelde haar vriend dat hij zijn sperma door de saus had geroerd. Maar het duurde nog een tijdje – tot ze zijn altaar voor een voodoo-liefdesgodin aan het schoonmaken was – voordat ze iets vond waardoor ze echt haar bedenkingen kreeg.

“Ik was een beetje aan het afstoffen, en vond op dat altaar een balletje van mijn eigen haar,” schreef ze in een post op Reddit. “Toen ik hem ermee confronteerde, zei hij me dat het haar was dat hij in mijn appartement had gevonden toen we net met elkaar gingen, maar nog voordat we gingen samenwonen. Dat was voor mij echt de druppel.”

Ze maakte het kort hierna uit met haar vriend. Zelf dacht ze dat door het haar te ontdekken, ze de liefdesspreuk had verbroken die haar vriend over haar had uitgesproken.

Haar vriend deed gewoon wat mannen al eeuwenlang doen — alles doen wat ze kunnen om seks te krijgen.

Door de decennia heen hebben mannen zich laten adviseren door zelfhulpboeken en versiercoaches, zich een handje laten helpen door wingmen, en – in sommige gevallen – zich gewend tot “magick” om vrouwen te versieren. Dit is niet het soort magie dat door Hans Kazan en consorten wordt beoefend, en ook niet de mysterieuze vonk die bij een succesvolle date overspringt tussen een koppel. Dit is magick, duistere magie voor echte mannen met spreuken en rituelen, die je helpen om alles te krijgen wat je wil. De spelling met de extra “k” komt trouwens van de esotericus Aleister Crowley, om het verschil aan te geven tussen goochelmagie en occulte magie.

“Verleiden is, natuurlijk, een van de belangrijkste redenen waarom mensen zich tot magick wenden. Al sinds de dagen van de PGM (Grieks-Romeins Egyptische magie) zijn er meer technieken ontwikkeld voor dat doel dan voor enig ander — behalve misschien het vergaren van rijkdom,” vertelt magiër en auteur Frater MC aan VICE. “Mensen die zich tot magick richten, doen dat vaak uit wanhoop, noodzaak of groot verlangen. Ze hebben hun beoogde doelen niet kunnen behalen met rationele methodes, dus worden ze steeds meer bereid om iets totaal anders te proberen in de hoop dat dat werkt.”

Frater MC is zelf bezig met een boek over ‘magickse verleiding’, maar zegt dat dit zeker niet het eerste boek over het onderwerp is. Amazon en andere websites staan vol met boekwerken – voornamelijk e-books – over magick en de liefde. “Wat je geslacht of seksuele oriëntatie ook is, magickse seductie is een krachtige manier om plezier in je leven te brengen,” schrijft Damon Brand in zijn boek Magickal Seduction — wat een soort The Game is voor hedendaagse tovenaars. “Ik heb de technieken van magick gebruikt voor leuke eenmalige avontuurtjes met oude bekenden en mensen die ik pas net had ontmoet. Ik heb het gebruikt om vriendinnetjes te krijgen, en ik heb er uiteindelijk mijn levenspartner aan overgehouden.”

Er bestaan meer dan genoeg boeken en websites die aspirant-tovenaars uitleggen hoe je een vrouw of man naar keuze kan versieren. Er staan zelfs instructievideo’s op YouTube. Dit type magick is zo populair — en er wordt zo sterk in geloofd — dat er zelfs magiërs zijn die zich ervan distantiëren, omdat ze geloven dat het gelijk staat aan iemand aanranden. Maar hoe zien dit soort spreuken eruit? Wat moet je volgens deze seksuele magiërs doen om iemand in bed te krijgen?

Voor degenen die op zoek zijn naar een snelle wipbeurt, zijn er simpele spreuken op internet te vinden die gebaseerd zijn op sigil-magick (symbolen die magickse entiteiten vertegenwoordigen). Alan Chapman beschrijft in zijn boek Advanced Magick for Beginners hoe sigils werken:

Stap 1: Schrijf een verlangen op

Stap 2: Creëer een sigil door letters die meer dan één keer voorkomen weg te strepen, en orden de overige letters in een willekeurig, abstract symbool

Stap 3: Masturbeer

Stap 4: Denk er verder niet meer aan

Stap 5: Beschrijf de resultaten in je dagboek

Chapman zegt dat het effect van de sigil kan worden verwacht binnen 24 uur — tijd genoeg dus voor een jonge tovenaar om zijn energie terug te krijgen en op adem te komen na aan zijn magische augurk te hebben getrokken.

Een van de meer interessante spreuken vraagt om een geitenkop “met het vel er nog aan”, waarbij je een briefje met de naam van je geliefde bovenop de schedel moet vastpinnen met een mes en griezelige, Latijns-klinkende woorden moet opzeggen. Daarna begraaf je de kop en het papier op een begraafplaats en zorg je dat je “zeven keer met je LINKERVOET schraapt over de plek waar de geit is begraven, terwijl je je voorstelt dat je geliefde alles en iedereen achter zich laat voor jou.”

Brand biedt nog een waterdichte manier om jou je droomprins of -prinses te bezorgen, maar waarschuwt wel dat dit “de krachtigste spreuk uit het boek is.”

De spreuk werkt door een zware steen op een sigil te leggen (zie hierboven) midden in een “magickse cirkel,” waarna je kaarsen aansteekt en Latijnse woorden begint te zingen terwijl je aan de zon denkt. Na een rondje zingen moet je aan je beoogde doelwit denken en, natuurlijk, beginnen met masturberen — aftrekken is niet strikt noodzakelijk, maar wordt wel ten zeerste aangeraden.

Zodra je “lust sterk is” roep je de geesten op in je Latijnse taaltje en daar moet je eigenlijk mee door blijven gaan tot je klaarkomt. Brand raadt aan het kwakkie op het stukje papier met de sigil te smeren, maar “niet te veel, want je moet dit nog vijf avonden achter elkaar doen.”

Online is een bijna oneindige hoeveelheid aan spreuken te vinden, omdat moderne heksen en tovenaars op online magickfora spreuken met elkaar uitwisselen alsof het om kookrecepten gaat. The God-King, een frequente poster op Wizard Forums (een van de grootste magickfora op het internet) zegt dat hij Frater MC’s boek Abrasax heeft gebruikt om vrouwen het bed in te krijgen en concurrenten uit te schakelen. Hij zegt dat hij inmiddels gestopt is met zijn tovenaarspraktijken en dat hij niemand meer op magickse wijze het bed in heeft gekregen “sinds hij op de uni zat.”

Hij legt uit aan VICE hoe het is om iemand met magick te verleiden. “De resultaten zullen niet direct als magick overkomen, tenzij je weet waar je op moet letten. Magick heeft de neiging zich te vermommen als toeval. In veel gevallen waarbij je doelwit niet fysiek aanwezig is, zullen ze je opeens een berichtje sturen of bellen, en heel flirterig zijn en je willen zien. Als ze wel bij je in de buurt zijn, zal je een plotselinge verandering van stemming opmerken…”

“Ze zullen meer open tegen je zijn, de remmen vallen een beetje weg. Het lijkt eigenlijk gewoon alsof de persoon in kwestie opeens ontzettend geil is.”

De ethiek van magickse verleiding

Frater MC zegt dat hij een strikte ethische code volgt bij het versieren van iemand door middel van magick, en veel andere serieuze magiërs doen hetzelfde. Je kan MC ook inhuren als tovenaar en hij zegt dat, hoewel hij zijn klanten helpt mensen het bed in te krijgen, hij altijd een grens trekt bij het verleiden van bepaalde personen.

“Als je bijvoorbeeld naar me toe komt met een crush die jou alleen als een vriend ziet, of een vreemde die je net hebt ontmoet — ’tuurlijk, daar kan ik je mee helpen,” zegt hij. “Maar als je me vertelt dat je je buurmeisje al een jaar lang probeert te versieren en ze je altijd afwijst, dan ga ik me daar niet mee bemoeien — ik ga haar eigen wil niet ondermijnen. Mensen hebben me dergelijke dingen gevraagd en soms nog wel erger, maar ik weiger dat altijd direct.”

Op de magickfora zijn ook mensen te vinden die geloven dat magickse seductie gelijk is aan aanranding, en wordt er hevig gediscussieerd over de ethiek rondom magickse verleiding. “Als iedereen ethisch zou omgaan met magick, zou een dikke tachtig procent van de spreuken niet gebruikt mogen worden. De natuur is zowel goedaardig als wreed.. En zo zou onze magick ook moeten zijn,” schreef The God-King in een post.

Voor degenen die op zoek zijn naar wat magickse versierhulp, waarschuwt Frater MC dat er binnen de gemeenschap veel charlatans zijn die alleen maar op geld uit zijn. Deze magiërs beloven dat je alles kan bereiken wat je wil door alleen maar hun boeken aan te schaffen.

MC doet dit af als onzin. Hij zegt dat magick werkt door “situaties en omstandigheden te creëren waarin jij kan slagen.” Hij lacht om het idee van geile tovenaars die in het wilde weg spreuken afvuren en zo onbeperkt aan hun trekken komen.

“Zijn er technieken die het mogelijk maken om je zo te gedragen? Natuurlijk, en dat is voor sommige aspirant-tovenaars misschien het doel, maar van de honderd mensen die magick proberen, slagen er slechts een paar in om echt begenadigde tovenaars te worden,” zegt MC. “Het universum maakt het een extreem langdradig en uitputtend proces om het benodigde niveau van vaardigheden te bereiken, als een manier om degenen die niet geschikt of labiel zijn te ontmoedigen.”

“Voor degenen die vaardig genoeg zijn en het benodigde niveau hebben bereikt, is het echt niet de moeite waard om een heel ritueel uit te voeren alleen maar om een ‘lekker wijf te scoren’.”

Dus als je magick wil gebruiken om te scoren, pas dan op voor mensen die van alles beloven dat ze niet kunnen waarmaken, en verwacht niet té veel van magickse spreuken. MC zegt dat de meeste mensen sowieso liever spreuken gebruiken die henzelf aantrekkelijker maken, dan spreuken die zich richten op het beïnvloeden van hun beoogde doelwit.

“Magickse seductie zal niet Scarlett Johansson in je bed krijgen, of hele hordes fotomodellen voor je deur doen verschijnen. En als jij een kluizenaar bent die nooit de deur uitgaat of bang is om met vrouwen te praten, dan zullen er niet opeens zwermen vrouwen op je af komen rennen.”

“Dus, aan alle lezers die hopen een demoon op te roepen, in hun vinger te prikken, wat bloed te laten druppelen, een spreuk op te zeggen, en dan diezelfde avond nog in bed te belanden met een lingeriemodel — dat gaat dus niet gebeuren.