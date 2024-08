De eerste 5D-pornofilm van Kim Holland is er eentje voor de geschiedenisboeken

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

“Dit is een volledig Hollandse productie,” fluistert Kim Holland in mijn oren, terwijl ze mijn schouders masseert. “Je gaat wat beleven, hoor. Geniet er maar van.”

Videos by VICE

Het zou het begin van een hele mooie droom kunnen zijn, maar ik ben klaarwakker. Het is vrijdagavond en ik zit in een bioscoopstoel van 5D Porn, de allereerste 5D-sekscinema ter wereld, die afgelopen weekend is geopend op het Oudekerksplein in Amsterdam. Ik ben er samen met Kim Holland en vijf Meiden van Holland (Elise van Vlaanderen, Mandy Slim en Jentina Small en Nora en Daphne, die niet met hun achternaam in dit stuk willen), die de film samen hebben gemaakt.

De film zelf is in 3D, waardoor je een speciaal brilletje op moet. In de cinema staan verder speciale stoelen uit China, die meebewegen op wat je in de film ziet, geuren verspreiden en substanties in de lucht spuiten, die ook geregeld in je gezicht belanden. Maar niet in je ogen gelukkig – wat dat betreft heeft dat brilletje een dubbelfunctie

Op deze plek stond eerst de beroemde seksbios Sex Cinema Venus, waar je al sinds de jaren zeventig seksfilms in topkwaliteit kon bekijken. Tien jaar geleden werd het echter onder groot protest gesloten, vanwege een opschoning van de Wallen. Ook met de komst van deze nieuwe sekscinema was niet iedereen het eens: de verantwoordelijke wethouder Udo Kock zei het “te betreuren” omdat de gemeente het pretparkgehalte van de Amsterdamse binnenstad juist wil terugdringen. Maar hij moest er toch toestemming voor geven, omdat het vertonen van vijfdimensionale neukpartijen officieel binnen het bestemmingsplan van het pand past.

Samen met de vijf actrices en Kim Holland neem ik plaats in een klein zaaltje, waar amper twaalf stoelen staan. Achter me gaat Kim Holland zitten, die me nog even geruststellend in mijn oor fluistert dat me heel wat te wachten staat. Dan begint er een hallucinante porno-trip van tien minuten, waarvan ik de ene helft vergeten ben en de andere helft me tot het einde van mijn leven zal achtervolgen.

In het eerste shot zien we de vijf sterren als superhelden naast elkaar staan. Vervolgens – ik noem het nu even in willekeurige volgorde, want het was nogal veel om te verwerken – glijdt de camera door de Wallen, zien we een man een dikke joint roken, neukt hij enkele vrouwen, wordt zijn fiets gestolen, rijdt hij een toerist omver, wordt hij gepijpt op een toeristenboot, gefilmd door toeristen, opgepakt door de politie, heeft hij een trio in een bubbelbad, eet hij een banaan uit een van de meisjes in de bananenbar, pijpt hij – denk ik? – een transgender persoon in transitie en wordt hij gestraft door een SM-meesteres.

De stoelen schudden mee. Als de hoofdpersoon bijvoorbeeld het broekje opent van de trans acteur, en een beetje schrikt, beginnen de stoelen luid te kletteren en wild heen- en weer te zwiepen. Als we een seconde later bij het bubbelbad terechtkomen, worden er bellen in de ruimte geblazen. En tijdens een close-up van een vrouw die in de camera squirt, spuit er – hoop ik – water in ons gezicht. Nadat de hoofdpersoon spuitend klaarkomt, spat er een moessig kwakje in ons gezicht.

Om de drie seconden verandert het shot, beland je in een nieuwe sensatie en moet je een nieuw fragment verwerken. Dit is porno voor mensen met ADHD, een stroboscopische ode aan geilheid. Het is Amsterdam door de ogen van een toerist die zichzelf verliest in het Sodom en Gomorra van wiet en seks.

Ondertussen hoor je steeds het lichte gezoem van de motor die in de stoelen zit, maar dat geluid wordt goed overstemd – vooral door de gillende actrices die achter me zitten. Ze zien de film vandaag al voor de derde keer, maar ze blijven schrikken van de hysterische stoelen die ons door elkaar schudden, of het driedimensionale zweepje dat op een gegeven moment op het publiek inslaat. Ook juichen ze zodra ze elkaar zien opkomen. “Je ziet er zo goed uit,” giechelt Mandy Slim als Nora aan de beurt is. “Je mag me niet zo hard hypen!” antwoordt ze.

Tien minuten later stopt de film en volgt er een dik applaus van de tien aanwezige mensen. Zelf hang ik nog even in de stoel om met Kim en twee actrices, Nora en Mandy, om wat na te praten over wat ik zojuist in vredesnaam gezien heb.

Ze zeggen erg trots te zijn dat ze de eerste vijfdimensionale seksfilm ter wereld hebben gemaakt. “En het was erg leuk om te doen,” zegt Nora. “Op zich was er niet echt een groot verschil met hoe we normaal filmen, behalve dat er een extra camera gebruikt werd.” Kim Holland vertelt me dat het de eerste keer was dat deze meiden met elkaar samenwerkten. “Een volledig Hollandse productie dus. En door in het gezicht van het publiek te squirten, willen we ook wat girl power tonen.”

Ik zeg ze dat ik opgelucht was dat de geur meeviel, en er geen penetrante zaadlucht in het bioscoopzaaltje hing. “Daar hebben we nog wel aan gedacht,” zegt Kim Holland. “Maar geur is zoiets subjectiefs. Misschien vindt de ene zo’n zaadgeur wel lekker, maar de ander juist smerig.” Ze benadrukt dat het wel een aangename ervaring moest blijven. De frisse geur die de belletjes van het bubbelbad afgeven, leek haar een veel betere manier om geur te introduceren in porno.

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die ook seks in deze bioscoop willen hebben, maar ik kan me voorstellen dat dat nog best een opgave is als je in tien minuten op een bewegende stoel moet balanceren terwijl er belletjes en sproeisels op je worden losgelaten. “Dat is inderdaad niet de ervaring waar we voor gaan,” zegt Kim Holland. “We willen gewoon een leuke, grappige en eigentijdse manier introduceren om erotiek te beleven. En als je hier de deur uitstapt, zijn er genoeg plekken waar je wél kan neuken of masturberen.”

“Dit is eerder een leuke attractie,” zegt Nora. “Als je bijvoorbeeld als toerist naar Amsterdam komt, weet je dat je op een hele vrije plek terechtkomt – veel toeristen hebben nog nooit zoiets gezien in hun thuisland.” Kim Holland benadrukt gelijk dat het niet alleen iets voor toeristen is, maar dat het ook voor Amsterdammers iets is “dat je gezien moet hebben”.

Hoewel 5D Porn misschien niet de eerste plek is waar ikzelf naartoe zou gaan als ik botergeil wil worden, ben ik blij dat het er is. Omdat de meiden er zelf zo enthousiast over zijn, maar ook omdat deze seksattractie – hetzij volledig onbewust – juist een goed antwoord is op iedereen die zichzelf in bochten wringt om de Wallen te reinigen van alles wat naar seks en pretparken ruikt.