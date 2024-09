De eerste erotische kunstveiling van Sotheby’s

Waarschuwing: dit artikel bevat blote mensen.

Pak je portemonnee maar vast uit je broekzak, ouwe geilerd. Sotheby’s organiseert namelijk haar allereerste erotische kunstveiling, net op tijd voor Valentijnsdag. De catalogus van de veiling Erotic: Passion & Desire bevat meer dan 100 werken die een artistieke kijk op seksualiteit en verleiding, van de klassieke oudheid tot nu.

Er zal werk van artiesten als Picasso en Antony Gormley worden geveild, maar ook erotische schilderingen uit de 18e eeuw, decoratieve Franse meubels, en marmeren sculpturen van Pan uit de 2e eeuw.

We spraken Constantine Frangos, het hoofd verkoop van Sotheby’s, over de veiling. “Kunst vertelt eigenlijk altijd al menselijke verhalen, en daar hoort seks natuurlijk ook bij – of dat nu is om te onderdrukken, te shockeren of te verleiden. Eigenlijk heeft erotiek altijd een rol gespeeld in de kunst, in wat voor vorm dan ook. Deze expositie neemt je dus mee op een soort erotische reis door de eeuwen.”

Als je nog een erotisch kunstwerk zoekt voor in de woonkamer of bijkeuken, kun je bijvoorbeeld gaan Marc Quinn’s gouden standbeeld van Kate Moss, die haar voet achter haar hoofd stopt. Of Pavel Tchelitchew’s schilderij, Bathers en een roze vaas van Ettore Sottsass in de vorm van een piemel.

Hieronder zie je nog enkele kunstwerken die geveild zullen worden:

Pavel Tchelitchew, Bathers

Robert Mapplethorpe, Bow and Arrow

Marc Quinn, Siren

Een uitzonderlijk uitgehouwen mahoniehouten bed, Frans, tweede helft van de 19e eeuw

A Couple Making Acrobatic Love on a Lake, Mewar, Noord India, zo rond de 18e eeuw

Ettore Sottsass, Shiva Vase

Pablo Picasso, Nu couché

Antony Gormley, Pole II

De werken zijn te bekijken in het veilinghuis van Sotheby’s in Londen van 11 februari tot 16 februari. Wil je meer weten, ga dan naar de website van Sotheby’s.