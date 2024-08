Als je aan gabber denkt, dan denk je vaak aan een kaal hoofd en een trainingspak. Maar de eerste gabbers zagen er heel anders uit. In deze nieuwe documentaire, De eerste gabber, nemen we je mee naar de begindagen van hardcore in Nederland.

Precies 25 jaar nadat gabber explodeerde van underground naar mainstream neemt Ilja Reiman, de eerste gabber van Nederland, ons via uniek archiefmateriaal mee naar de tijd dat het allemaal begon, en laat hij zien waarom hardcore tot op de dag van vandaag zijn grote passie is gebleven. Ook toen de hype overwaaide en het wereldje waarin hij verkeerde bijna zijn dood betekende.



Bekijk de documentaire hieronder.