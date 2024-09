De Eerste Kamer heeft wet voor netneutraliteit aangenomen en dat is goed nieuws

Vandaag is er een wetsvoorstel voor netneutraliteit aangenomen door de Eerste Kamer. De enige partij die tegen de wet stemde was de PVV. Maar voor iedereen die weleens internet gebruikt, is dit ontzettend belangrijk.

Volgens het principe van netneutraliteit moet een internetprovider iedere website of internetdienst hetzelfde behandelen. Onder geen enkele voorwaarde mogen ze (bijvoorbeeld omdat ze hele goede vriendjes zijn met een bepaald bedrijf) internetverkeer voorrang geven. De nieuwe wet gaat nog verder dan de Europese variant, waarin staat dat gelijke diensten hetzelfde moeten worden behandeld. De Nederlandse wet staat geen enkel onderscheid toe, en is daarom een belangrijk middel in de strijd tegen oneerlijke concurrentie.

Een strenge netneutraliteit is belangrijk omdat wordt voorkomen dat nieuwe bedrijven moeite hebben om klanten te vinden, omdat ze moeten concurreren met gevestigde bedrijven die bepaalde voordeeltjes krijgen van internetproviders. Daarnaast zorgt netneutraliteit ervoor dat aanbieders van internet de keuzevrijheid van consumenten inperken door ons naar bepaalde voorgetrokken websites te lokken.

Een goed voorbeeld is het plan van T-Mobile. Het telecombedrijf gaf aan alle ‘legale’ streamingdiensten voor muziek datavrij te maken, maar dan moesten deze diensten dus wel op een lijst van T-Mobile staan. David Korteweg van de privacystichting Bits of Freedom vroeg zich hier terecht bij af “hoe T-Mobile ervoor gaat zorgen dat alle streamingdiensten op dit lijstje komen te staan zonder dat onbekende of kleine spelers het onderspit delven.” Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat T-Mobile ook naar allerlei kleine diensten gaat zoeken, om deze aan de lijst toe te kunnen voegen.

Onbeperkt gratis muziek streamen lijkt natuurlijk perfect, maar het komt er dus wel op neer dat bepaalde bedrijven worden voorgetrokken, en dat is gevaarlijk voor bijvoorbeeld startups en kleinere bedrijven. Als een dienst niet op het lijstje komt te staan, komt deze namelijk ernstig in de problemen. Want waarom zou een consument zijn data verspillen aan het luisteren van muziek via jouw dienst, als dat bij een ander niet hoeft? Dat is een vorm van oneerlijke concurrentie.

De wet is natuurlijk niet alleen aangenomen vanwege het plan van T-Mobile. Het is een belangrijk wapen tegen alle aanbieders van internettoegang. De snelheid van elke website moet dus bijvoorbeeld gelijk zijn. Een kleine website moet even snel kunnen laden als de website van De Telegraaf. Deze bedrijven mogen niet het recht hebben om bepaalde websites voor te trekken, waardoor we daar meer gebruik van maken.

Nu er een strikte variant van netneutraliteit in de Nederlandse wet is opgenomen, is er nog wel een ander probleem. Want hoewel je zou denken dat het plan van T-Mobile dan dus niet doorgaat, heeft T-Mobile schijt aan de Nederlandse wet en proberen ze via de Europese wetgeving alsnog hun gelijk te halen.

In de strijd voor netneutraliteit heeft de Eerste Kamer zijn plicht gedaan. Het is nu aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de Nederlandse netneutraliteit veilig te stellen. We zullen de komende tijd aan de hand van T-mobile zien of dat ook gebeurt.