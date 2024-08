De eerste keer dat ik seks had met drugs op dacht ik dat ik verliefd was

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkiness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een ‘eerste keer’ kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden eerste keren tussen de lakens – dat is ook hoe seks leuk blijft, toch?

Ik groeide op in een katholieke familie, in het klein stadje Devon op het platteland van Amerika, waar verder niet veel gebeurde. Ik dacht als kind dat mijn leven redelijk binnen de lijntjes zou blijven en dat ik niet veel ‘gekke’ dingen zou doen. Maar als tiener begon ik te experimenteren. Ik probeerde voor het eerst drugs toen ik heel jong was, ik denk veertien.



Ik belandde uiteindelijk op een universiteit waar redelijk veel drugs werd gebruikt, en vanaf toen begon ik op een meer regelmatige basis te gebruiken. Mdma was mijn favoriet: ik ging graag met vrienden naar clubs en raves en gebruikte daar dan M. Door mdma voelt je lichaam warm, je verliest je remmingen, wordt meer open en sociaal en krijgt meer zelfvertrouwen. Allemaal dingen die goed samengaan met seks, zo blijkt.

De eerste keer dat ik seks had terwijl ik aan de mdma zat, was ik net naar een rave geweest met een vriendin. Ik wist al dat ik biseksueel was, maar ik had nog nooit een seksuele ervaring gehad met een vrouw. We begonnen te zoenen in de club en gingen samen naar huis. We waren al van plan om samen in één bed te slapen – niet als iets seksueels maar gewoon als vrienden – en toen gebeurde het. Het was mijn eerste ervaring met een vrouw.

Het was geweldig, omdat het in een veilige omgeving gebeurde met iemand die ik goed kende. We hadden geen remmingen en voelden ons gewoon heel erg op ons gemak bij elkaar. Als je M hebt gebruikt voel je veel liefde voor je vrienden of de mensen met wie je bent. Dat, gecombineerd met het feit dat ik seks had met een vriendin, maakte het heel intens.

Wanneer je seks hebt aan de mdma, lijkt het alsof je de beste seks ooit hebt die voor eeuwig gaat duren. Ik herinner me wel dat ik op een gegeven moment bang was en dacht: wanneer gaat dit stoppen, ik wil niet dat het stopt! Je kunt de hele nacht wakker blijven op mdma, en op dat moment waren we al tot ver in de ochtend aan het seksen – het was waarschijnlijk al iets van tien uur. Je vergeet de tijd, je vergeet wie je zelf bent en met wie je bent, en gaat volledig op in de ervaring.

Uiteindelijk vielen we in slaap. Toen we wakker werden voelde mijn vriendin zich een beetje angstig. Ik denk dat ze bezorgd was over of ik me ongemakkelijk bij de situatie zou voelen. Maar die vrees ebde al gauw weg, en we hadden weer seks met elkaar. De hele dag door eigenlijk, zelfs toen de drugs allang was uitgewerkt. Toen hebben we afscheid genomen met een knuffel, en dat was het. We zijn daarna nooit meer met elkaar naar bed geweest, maar voelden ons door die ervaring wel meer verbonden met elkaar.

Wanneer je seks hebt aan de mdma, voel je een sterke emotionele band met degene met wie je bent. Tijdens de seks met die vriendin voelde het soms alsof ik verliefd op haar was. Zelfs de dag erna, op weg naar huis, dacht ik: oh mijn god, ik ben serieus verliefd, wat we net hebben gedaan was geweldig. Later realiseerde ik me pas dat dit gewoon te maken had met de chemische stofjes in mijn hersenen door de drugs.

Niet al mijn ervaringen met het combineren van seks en drugs zijn zo positief. Onlangs had ik seks met een jongen terwijl we allebei coke hadden gebruikt, en de cocaïne zorgde ervoor dat sommige niet zo leuke karaktereigenschappen van hem werden uitvergroot. De seks was gehaast en het voelde alsof hij zich niet echt bewust was van wat we aan het doen waren. Alsof hij er niet echt bij was. Dat was nogal teleurstellend allemaal.

Die jongen gebruikt best vaak coke. Volgens mij sijpelt coke-gedrag door bij mensen die het vaak gebruiken in hun dagelijks leven. Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat iets als ongeduldigheid vaak voorkomt bij mensen die veel coke gebruiken. De seks met hem voelde alsof we een draaiboek volgden, zo van: oké, eerst doen we dit, dan een beetje van dit, en daarna eindigen we zo. Hij hield totaal geen rekening met wat ik wilde. Eigenlijk heb ik nooit een positieve seksuele ervaring gehad met mannen die drugs op hadden. Ik weet niet of dat toeval is.

Sommige drugs combineren gewoon niet goed met seks, ketamine bijvoorbeeld. Door die drugs heb je vaak gewoon helemaal geen zin. Ik heb seks gehad terwijl ik keta had gebruikt, en dat was echt afschuwelijk. Het was met een jongen met wie ik wel vaker afsprak, en tijdens een huisfeestje begonnen we te zoenen op de bank. Ik weet nog dat ik dacht: wow, dit voelt fucking raar. Na het feestje gingen we naar mijn huis en probeerden we seks te hebben, terwijl ik niet opgewonden was. Wanneer je ketamine hebt gebruikt voelt het niet goed als iemand je aanraakt. Het tegenovergestelde zelfs: ik weet nog dat mijn lichaam voelde alsof ik een enorme slak was.

Ik heb veel over mezelf geleerd door seks te hebben terwijl ik drugs op had. Het was heilzaam voor mij om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, vanuit een andere staat van zijn. In de juiste omgeving, met de juiste persoon, kan het een positieve ervaring opleveren – zoals die eerste keer met mijn vriendin aan de mdma. Omdat ik al een band met haar had, werd dat alleen maar uitvergroot door het high zijn, en daardoor werd de ervaring alleen maar beter.

Maar als je aan de drugs bent en van plan bent om seks te hebben, moet je goed bij jezelf checken hoe je je voelt, zowel fysiek als emotioneel. Drugs kunnen op verschillende manieren veel invloed op je hebben, en dit heb je niet altijd gelijk door. Dus neem de tijd om te voelen wat je voelt, en luister heel goed naar jezelf.

