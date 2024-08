My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Hier kun je je abonneren op de podcast in iTunes . Als je iets anders gebruikt, kun je met deze RSS-link de podcast toevoegen aan elk ander platform. Wil je de podcast direct downloaden, klik dan hier . Je kan ons ook volgen op Snapchat . Schrijf een recensie over de podcast, zeker op iTunes . Dat helpt ons echt.

Videos by VICE

––

Ik ben een transvrouw, en voordat ik in transitie ging sliep ik met homoseksuele mannen – hoewel ik mezelf niet identificeerde als homoseksuele man, want ik voelde me altijd al een vrouw. Nu ik een transvrouw ben, identificeer ik me als hetero, wat betekent dat ik naar bed ga met hetero- of biseksuele mannen.

Een van de belangrijkste dingen over seks die ik sinds mijn transitie heb gemerkt is hoe anders ik word behandeld, en veel van wat ik geleerd heb over hoe heteromannen met vrouwen omgaan strookt niet met mijn feministische opvattingen. Voordat ik in transitie ging had ik niet veel seks, want ik was depressief. Maar als ik wel seks had, werd ik niet op deze manier behandeld. Het kan heteroseksuele mannen bijvoorbeeld niet schelen of je klaarkomt. Dit is iets wat alle vrouwen weten, maar ik realiseerde het me pas nadat ik in transitie was gegaan.

De eerste keer dat ik seks had na mijn transitie – de eerste keer dat ik me volledig presenteerde als vrouw – was met een jongen waarmee ik al een tijdje aan het sms’en was. Ik ben een transvrouw in de media, en een van de voordelen daarvan is dat je soms berichtjes krijgt van leuke jongens, en als ik ze ook leuk vind ga ik erop in. Deze jongen had me op het nieuws gezien toen mijn campagne Nail Transphobia begon. We raakten aan de praat en hij vond mijn foto’s af en toe leuk. Na een tijdje stelde hij voor om elkaar te ontmoeten. We hebben een paar keer afgesproken voordat we seks hadden – ik ben christelijk dus ik ga niet met mensen naar bed op de eerste date.

Toen we eindelijk seks hadden, was het niet goed. Het was geen leuke ervaring: het was een ramp. Er valt niet veel meer te zeggen dan dat mannen waardeloos zijn. We waren vlak bij zijn thuis en ik was helemaal niet van plan om er een groot ding van te maken. Ik had al eerder seks gehad, maar het was wel de eerste keer na mijn transitie. Ik wilde gewoon seks, snap je?

We hadden seks, hij kwam klaar en het was voorbij – ook al was ik niet gekomen.

Het was erg leuk voor hem, maar niet voor mij. Ik vond hem erg onattent tegenover mijn lichaam en mijn gevoelens. Ik wilde heus niet met hem te trouwen of zo, maar ik wilde wel dat hij me respecteerde. We hadden seks, hij kwam klaar en het was voorbij – ook al was ik niet gekomen. Dus ik zei: “Oh, zijn we klaar? Want ik ben nog niet klaar.” Het was gênant. Ik wilde mezelf niet gaan liggen bevredigen toen hij klaar was – toen hij niet eens meer naast me zat.

Toen ik me realiseerde dat hij het niet gewoon vergeten was dat ik nog niet gekomen was, maar dat het hem gewoon niets kon schelen, kreeg ik een hele vieze smaak in mijn mond. Ik besefte dat dit was waar mijn vriendinnen me over verteld hadden: jongens gebruiken je gewoon als speeltje, ze geven alleen om zichzelf. Ik heb hem daarna nooit meer gezien.

Het was anders toen ik seks had met homoseksuele mannen. Dat voelde gelijker: je kwam op dezelfde manier. Homomannen hebben meer empathie en manieren op het gebied van seks – zij willen dat je ook komt.

Ik vind dat meisjes minder beleefd moeten zijn als het om seks gaat. We moeten praten over wat we leuk vinden. Mannen hoeven die gesprekken niet per se te hebben, want zij winnen hoe dan ook: ze kunnen heel makkelijk klaarkomen. Vrouwen hebben echter het gevoel dat ze beleefd moeten zijn. Maar stel je voor dat je seks hebt met een man en hem niet laat klaarkomen. Dat je van hem afrolt als jijzelf klaargekomen bent, hem laat liggen en gewoon wegloopt. Hij zou direct iets als “Kom terug! We zijn nog niet klaar!” roepen.

Sommige heteromannen die naar bed gaan met transvrouwen geloven in bepaalde mythes – dat transvrouwen bijvoorbeeld niet kunnen klaarkomen door de hormonen. Misschien klopt dat bij sommigen, maar ik kan het wel. Andere heteromannen met wie ik naar bed ben geweest raken me niet aan tijdens de seks, en als ik er achteraf naar vraag zeggen ze: “Oh, ik dacht dat je niet aangeraakt wilde worden. De laatste keer dat ik seks had met een transgender vrouw vond ze dat niet fijn.”

Er zijn veel heteromannen die seks hebben met transvrouwen. We zijn erg gewild: transgender porno is de snelst groeiende categorie porno. Het is interessant hoeveel heteromannen – ik bedoel, echte heteromannen, jongens waarvan je het niet zou verwachten – het willen proberen. Ik ging naar een behoorlijk strenge jongensschool en ik kan je vertellen dat ik in mijn jaar seks had kunnen hebben met de helft van de jongens, als ik dat had gewild. De meerderheid van de heteromannen wil ons niet aan hun moeder voorstellen, maar ze willen ons wel mee naar huis nemen om ons een keertje te neuken. Vaak willen ze ook dat wij hen neuken. Het zijn de meest heteroseksuele, mannelijkste jongens die zeggen: “Ik wil dat je me neukt.”

Er bestaat een groep heteromannen die transvrouwen chasers noemen, omdat ze seks willen hebben met elke transvrouw die ze kunnen vinden – ze willen ons gewoon allemaal afwerken. Transvrouwen zijn hun fetisj, ze lopen hun pik achterna, ze daten alleen transmeisjes en doen er tegelijkertijd griezelig over. Het is niet goed om een chaser te zijn; het is niet schattig. Als je alleen transvrouwen datet en niet met andere meisjes gaat, is dat echt een afknapper voor mij, want het enige verschil tussen hen en mij is een lul.

Er zijn natuurlijk mannen die zich aangetrokken voelen tot transgenders, en dat is oké, maar een chaser zijn is een vreselijke zaak. Ik denk dat er bij elke gemarginaliseerde groep altijd mannen zijn die er ongezond door geobsedeerd zijn. Het is niet gezond en het is geen compliment. Bovendien zullen die mannen nooit met je naar bed willen als je eenmaal geopereerd bent; ze zijn gewoon geobsedeerd door pikken. Ik wil een man vinden die me leuk vindt om wie ik ben – niet omdat ik trans ben, of ondanks het feit dat ik trans ben. Gewoon iemand die zoiets heeft van: “Oh, je bent trans? Oké, cool.”

Als je een transvrouw bent die op het punt staat om seks te hebben met een heteroman, adviseer ik je om te praten over seks voordat je het daadwerkelijk doet, omdat het in jouw belang is. Communiceren. We moeten zeggen wat we willen en er niet omheen draaien. Begrijp je waarde, je lichaam en je behoeften en verlangens. Je bent net zo waardig als de man met wie je naar bed gaat.