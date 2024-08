De eerste keer dat ik seks had verkleed als clown

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Hier kun je je abonneren op de podcast in iTunes . Als je iets anders gebruikt, kun je met deze RSS-link de podcast toevoegen aan elk ander platform. Wil je de podcast direct downloaden, klik dan hier. Je kan ons ook volgen op Snapchat. Schrijf een recensie over de podcast, zeker op iTunes. Dat helpt ons echt.

Videos by VICE

Deze week praten we met clown-pornoster en camgirl Miss Quin, over hoe ze bij deze ongewone fetisj uitkwam en per ongeluk hét gezicht werd voor clownseksliefhebbers overal ter wereld.

Als kind leek seks me nooit iets wat echt leuk kon worden. Het werd gepresenteerd als een heel heftig en serieus ding, en toen ik seks met andere mensen ging uitproberen, was ik ook vaak teleurgesteld. Achteraf gezien heb ik eigenlijk nooit echt van ‘normale’, standaardseks gehouden.

Ik kan me niet meer precies herinneren wat het moment was waarop ik dacht: hoe zou een clown seks hebben? De gedachte was er gewoon ineens. Wat als seks zowel grappig en lekker als sexy en spannend kon zijn?

Ik werk als fetisj-filmmaker en webcammodel en heb dus de mogelijkheid om de dingen die ik graag zie ook echt uit te voeren. Ik vind het fijn dat ik mijn opwindende fantasieën kan realiseren, en ik voel me echt bevoorrecht dat ik in deze positie zit.

De eerste keer dat ik seks had terwijl ik verkleed was als clown was voor een pornovideo. Daar heb ik nog steeds warme herinneringen aan, mede omdat ik samenwerkte met pornoacteur Lance Hart. Het was de eerste keer dat ik seks had met een clown voor de camera, maar ook de eerste keer dat ik iemand pegde (met een voorbinddildo een man penetreren).

Die eerste keer was heel leerzaam en opwindend. Ik hou ervan om al doende te leren, en Lance legde precies uit wat er moest gebeuren en wat voor hem comfortabel voelde. Als ik erop terugkijk, denk ik dat ik het zonder schmink op niet had gedurfd. Zelf had ik er de moed niet voor – de kracht om het echt te doen kreeg ik van het personage dat ik speelde.

Die ervaring met Lance nam ik mee in mijn eigen seksleven. Seks in een pornovideo gaat altijd gepaard met een bepaalde afstand – je bent vooral bezig met het vinden van de juiste hoek voor in beeld. Maar zonder camera is clownseks nog geweldiger.

De eerste keer dat ik privé-seks had als clown, was op een pornoconventie. Een van mijn geliefden, die bijna jarig was, was er ook en ik was net klaar met het filmen van een scène. Mijn make-up zat nog goed, dus ik vroeg hem: “Heb je zin in een vroeg verjaardagscadeautje van deze clown?”. Ik was niet verkleed en droeg alleen de clownschmink, en uiteindelijk heb ik hem gepegged. Terwijl ik in hem zat, keek hij me aan en zei: “Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik word genomen door iemand die als clown is opgemaakt.”

Clownporno is maar een parapluterm. Als ik porno maak, kan ik een model transformeren in een clown, en dan kunnen we daarna allerlei verschillende fetisjen uitvoeren – samen ballonnen opblazen, elkaar kietelen, grote emmers slime of cakebeslag over elkaar heen gooien, of gewoon seks hebben. Ik heb buiten de camera nog geen seks gehad met een vrouwelijke clown-fetisjist, maar ik hoop dat daar gauw verandering in komt.

Als clown heb ik drie verschillende make-upstijlen en karakters die ik speel. Als eerste is er ‘de spreekstalmeester-clown’, dan draag ik een hoge hoed en een lange jas, met daaronder een bh, kousen en jarretels, en laarzen met hoge hakken. Daarnaast ben ik soms ‘de paarse clown’, met een paarse pruik, een grote nepneus, een paars gympak en paarse legging. En tot slot ben ik wel eens ‘de sletterige clown’, met mijn haar in twee staarten en een schattig Lolita-jurkje aan.

Een van de meest bevredigende dingen aan clownseks hebben, vind ik dat de schmink na afloop overal zit – door de seks is dat perfecte kunstwerkje geruïneerd. Waarom weet ik niet, maar ik vind dat heel goed voelen. Ik draag zelf wit als basismake-up, met een paarse pruik of mijn eigen roze haar, stift mijn lippen rood en maak mijn mond daarmee groter, en ik heb een geschminkte neus of een klein hartvormig opzetexemplaar.

Tijdens de seks probeer ik altijd iets grappigs te zeggen; het zorgt voor een bepaalde ontlading om om elkaar te kunnen lachen. Seks is eigenlijk ook gewoon lachwekkend, maar dat is juist wat er zo geweldig aan is. Je hoeft je seksualiteit niet per se heel serieus te nemen. Het hoort leuk te zijn en het mag je best aan het lachen maken.

Ik voel me heel vrij wanneer ik mijn clownspak draag, alsof ik alles kan doen. Voor mij en mijn geliefde is het een reis waarin we op zoek gaan naar bepaalde grenzen die we kunnen overgaan. Ik zit nu beter in mijn vel, en ik weet beter wat ik wil.

Mensen vertellen me vaak wat hun seksuele verlangens zijn en vragen me vervolgens of ze wel normaal zijn. Ik ben opgegroeid met het idee dat er iets mis met me was, dus het voelt heel fijn om nu zelf iemand te zijn geworden die kan zeggen: ‘Je bent niet raar, het is oké. Er zijn mensen op de wereld die precies hetzelfde leuk vinden als jij, je moet ze alleen nog vinden. Je bent niet alleen.’