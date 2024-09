De eerste mannelijke sekspop ter wereld

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

In de serie Slutever verkent onze sekspert Karley Sciortino het mysterieuze labyrint van menselijke seksualiteit, en onderzoeken we de verschillende manieren waarop mensen over de hele wereld aan hun trekken komen.

In de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen van Slutever duikt Karley in de wereld van levensechte mannelijke sekspoppen en ontmoet ze de mensen die het hun missie hebben gemaakt om de perfecte plastic fuckbuddy voor vrouwen te ontwikkelen.

Videos by VICE

Bekijk de hele docu hierboven. Meer documentaires van VICE vind je op video.vice.com.