De eerste namen van Appelsap 2017 zijn bekend

Appelsap 2016 kende vele hoogtepunten. Zo was Ray Fuego’s optreden vroeg op de dag het best te meten op de schaal van Richter, beklonk Bokoesam zijn thuiswedstrijd in Amsterdam-Oost door zijn grootouders op het podium te hijsen en zal het beeld van D.R.A.M. die headbangend van Veldentaals optreden genoot voor altijd op ons netvlies (en Instagramaccount) gebrand staan. We lieten kinderen de muziek op het festival recenseren en we stuurden onze fotograaf naar het epicentrum van een bizarre hoeveelheid moshpits. Sorry nog daarvoor Aimie.

En ook de volgende editie van het hiphopfestival lijkt op zijn minst even onvergetelijk te gaan worden. Want terwijl er nog ijs en sneeuw op straat ligt, maakt Appelsap ons alvast warm voor het festijn met de allereerste namen. Zo komt dit jaar niemand minder dan de legendarische Lil Wayne naar Amsterdam-Oost. Jaja, Weezy F Baby (please say the baby). Zullen Britse opkomende artiesten zoals Dave en 67 een show geven in het Flevopark en kun je onder anderen Yung Nnelg, Kempi en Killer Kamal verwachten. Hieronder de volledige lijst met eerste namen:

Lil Wayne

Dave

67

Siobhan Bell

Jarreau Vandal

Kempi

Yung Nnelg

Vic Crezée

Rotjoch United

Fresku, MocroManiac, Pietju Bell, Woenzelaar, Killer Kamal, Braz

Mairo Nawaz

Kid De Blits

Appelsap Fresh Music Festival

Zaterdag 12 Augustus 2017

Flevopark Amsterdam

12.00 – 23.00 uur

appelsap.net/tickets

Coverbeeld door Raymond van Mil