De eerste namen voor Strange Sounds From Beyond 2018 zijn bekend

Hé, weet je waar ik blij mee ben? Dat er festivals zijn die allerlei obscure artiesten boeken die ik alleen van YouTube ken. Letta Mbulu bijvoorbeeld, die in 1985 het nummer Nomaliza uitbracht. Ze maakt prachtige muziek waarvan je in geen honderd jaar had verwacht het live te kunnen zien. Maar dan krijg je de eerste rits namen voor Strange Sounds From Beyond 2018 toegestuurd, en wie staat daar bovenaan, mét band? Precies. Mevrouw Mbulu. Hoe hebben ze die nou weer gevonden? Het is raadselachtig. Ik draag geen pet, en toch zet ik ’m even af.

https://www.youtube.com/watch?v=b1Stfe7Puk0

Bekijk de rest van de eerste aangekondigde namen van SSFB 2018 hieronder. Het festival vindt dit jaar plaats op 23 en 24 juni en zo te zien wordt er dit jaar harder geknald dan ooit tevoren. Vandaag is er een beperkt aantal weekendtickets te koop voor vijftig piek. Dagtickets gaan eind februari de deur uit.

Letta Mbulu (met live band)

Leroy Burgess (met live band)

Hunee

Antal

Nurse With Wound

JASSS

Equiknoxx feat. Shanique Marie

I-F

Les Filles de Illighadad

Nihiloxica

DJ Marfox

RAMZi

Deena Abdelwahed

Vladimir Ivkovic

Orpheu the Wizard

Zozo

Luca & Mata Hari

DJ Marcelle aka Another Nice Mess

Die Orangen

Identified Patient

Job Sifre

Strange Boutique

mad miran