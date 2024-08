De eerste privé-maanlanding van Japan is waarschijnlijk finaal mislukt

Een Japans bedrijf verloor het contact met zijn ruimtevaartuig toen het op het punt stond om op de maan te landen, waardoor de hoop om het eerste commerciële bedrijf te worden dat succesvol op het maanoppervlak landt, vervlogen is.

De door het Japanse bedrijf ispace ontwikkelde robotlandingsmodule Hakuto-R was bezig met zijn laatste nadering tot de maan toen het bedrijf om 1.40u in de nacht, Japanse tijd, op woensdag het contact met het voertuig verloor. Het is daar 7 uur later dan in Nederland.

Videos by VICE

“We moeten aannemen dat we de landing op het maanoppervlak niet hebben kunnen voltooien”, zei ispace CEO Takeshi Hakamada ongeveer 20 minuten na de geplande landingstijd tijdens een livestream.

Een zachte landing zou een grote overwinning zijn geweest voor het bedrijf, dat uiteindelijk winst wil maken met ruimtetoerisme, en voor Japan, dat zich wil ontwikkelen tot een belangrijke ruimtemacht en van plan is om Japanse astronauten tegen het einde van het decennium naar de maan te sturen.

Geen enkele privé-entiteit is er tot nu toe in geslaagd om succesvol op de maan te landen. De eerste poging, door het Israëlische non-profitbedrijf SpaceIL, mislukte in 2019 toen de Beresheet-lander neerstortte op het maanoppervlak.

ispace heeft nog niet bevestigd wat er precies misging met de landing. Maar het bedrijf zei dat de lander waarschijnlijk ook is neergestort op onze naaste buur in het zonnestelsel. Hierdoor zijn ruimtevaartagentschappen van de VS, China en de voormalige Sovjet-Unie de enige entiteiten die een gecontroleerde landing op de maan hebben gemaakt. India’s eerste poging om een zachte landing uit te voeren in 2019 eindigde in een crash nadat de lander tijdens de afdaling een storing had.

De landing was het hoogtepunt van meer dan een decennium inspanningen van ispace, dat in 2013 meedeed aan een Google-wedstrijd die 20 miljoen dollar (18 miljoen euro) aanbood aan degene die als eerste een robotsonde op de maan liet landen. Niemand slaagde erin om dit voor de deadline van het evenement in 2018 te doen, maar ispace bleef de missie ontwikkelen. In december werd Hakuto-R gelanceerd boven op een SpaceX Falcon 9-raket vanaf Cape Canaveral, Florida en kwam op 20 maart in een baan om de maan aan.

De Hakuto-R lander droeg eenrover van 10 kilo, ontwikkeld door de Verenigde Arabische Emiraten, de eerste poging van elk Arabisch land om de maan te verkennen. Het droeg ook een sferische mini-rover ontwikkeld door het Japanse ruimteagentschap en het Japanse speelgoedbedrijf TOMY.

ispace wil uiteindelijk reizen naar de maan verkopen en grondstoffen op de natuurlijke satelliet gaan gebruiken. Ondanks de tegenslag zei Hakamada, CEO van ispace, dat de gegevens die tot aan de landingspoging zijn verzameld, zullen helpen bij toekomstige missies, die volgend jaar al van start zouden kunnen gaan.

Het Japanse bedrijf is slechts een van de vele particuliere bedrijven die een potentiële markt voor maanverkenning verkennen. Ten minste twee Amerikaanse bedrijven zijn op weg om dit jaar ruimtevaartuigen op de maan te laten landen als onderdeel van een NASA-programma.

India, Rusland, Japan en de VS hebben allemaal plannen om deze zomer maanlandingsmissies te lanceren.