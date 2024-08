De eerste track van de 17-jarige KVR is honderd miljoen keer geluisterd

De zeventienjarige Koen van Ravensberg, die muziek maakt onder de naam KVR, zette zichzelf vorig jaar eventjes in de spotlights toen zijn allereerste plaat een gigantische hit werd. Hij ontdekte de track Thinking About It van de Israëlisch popster Nathan Goshen op SoundCloud en maakte er op zijn zolderkamertje een remix van. Het lied werd uitgebracht en al gauw miljoenen keren beluisterd op Spotify.

Inmiddels heeft hij zelfs al een remix voor Lady Gaga gedaan en heeft zijn mix van Thinking About It ruim honderd miljoen plays behaald. Dat doet zelfs onze Nederlandse recordverpulveraar Boef hem niet na: zijn vijf populairste tracks op Spotify komen samen net boven dat aantal uit. Ja, ik ben me ervan bewust dat Slaaptekort na tien weken al honderd miljoen plays had, maar dat was ten eerste een album en ten tweede maakte KVR deze knaller van een remix toen hij pas zestien jaar oud was.

Ik vroeg me af hoe nuchter hij hieronder blijft, dus belde ik hem op.

Noisey: Hoe voelt het om zo bizar vaak geluisterd te zijn?

KVR: Dat is belachelijk toch? Daar durf je op zeventienjarige leeftijd niet eens van te dromen. Ik ben onwijs trots.

Het is inderdaad een gigantische mijlpaal. Wat valt er nu nog voor je te behalen?

Boven de honderd miljoen komen nog heel veel mooie getallen, dus laten we hopen dat de volgende single ook zoiets kan doen. Het lijkt me ook super tof om eigen shows te geven. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar dat lijkt me heel gaaf.

Je bent ook bezig met een producersopleiding toch?

Klopt! Ik zit nu bijna halverwege het tweede jaar. Het is fantastisch want ik ben nu honderd procent met muziek bezig en hoef geen dingen meer te doen die ik later niet nodig heb. Dat is gewoon helemaal top. Elke dag leer ik wel weer iets nieuws.

Leuk! Ik zat trouwens even te kijken en zag dat Boef met zijn vijf populairste nummers net aan de honderd miljoen plays komt. Jij haalt dat met één remix.

Als je het zo zegt is dat wel onwijs natuurlijk. Ik denk dat hij daar wel jaloers op zou zijn.

Verdien je eigenlijk al een beetje aan je muziek?

Ik verdien wel wat, ja. Het is natuurlijk een remix dus ik krijg niet alles, maar ik krijg er wel geld voor.

Waar heb je dat aan uitgegeven? Heb je al iets geks gekocht?

Nou, ik heb nog geen auto of huis gekocht natuurlijk. Daar ben ik te jong voor. Maar ik heb wel een kleine studio in mijn slaapkamer gebouwd. Daar kan ik nu lekker werken. Ook heb ik voor mijn moeder een soundbar gekocht.

Wat lief! Je maakte ook een remix voor Lady Gaga. Dat is ook vrij indrukwekkend.

Dat was een tijdje na mijn eerste mix. Ik kreeg een mail van haar label of ik een remix wilde maken. Toen moest ik wel even slikken. Dat heb ik gedaan, ze vonden het tof en ze hebben het uitgebracht. Als ik nu op haar Spotify kijk en ik zie mijn eigen naam staan, dan geef ik mezelf wel even een schouderklopje. Heel gek, maar super vet.