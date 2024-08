Dit waren de winnaars van de eerste zeemeermannen-wedstrijd van Frankrijk

In Frankrijk nam een groep mannen eind juni – toen het hele land zweette door de recordhoge temperaturen – even de tijd om aan de hittegolf te ontsnappen en met elkaar te concurreren in de allereerste Franse Mr Triton-competitie.



Het evenement werd georganiseerd door Merman Ludo, die denkt dat het misschien wel de eerste competitie in zijn soort ter wereld is. Tien deelnemers uit het hele land streden met elkaar om de beste zeemeerman van Frankrijk te worden.

De wedstrijd voor amateurmeermannen bestond uit vier onderdelen: een waterfotoshoot, een zwemgedeelte – waarbij ze minstens 25 meter onder water moesten zwemmen – en twee modeshows: eentje in badkleding en een in kostuum. De kandidaten werden beoordeeld door een jury van vier mensen, waaronder Ingrid la Sirène, voormalig internationaal Miss Mermaid-kampioen en de huidige directeur van de Franse Miss Mermaid-competitie.

Uiteindelijk werd meerman Kewin gekroond tot de allereerste Franse Mr Triton. Ik sprak met hem, de deelnemers die tweede en derde werden en mijn persoonlijke favoriet, Chris, over hun passie voor vinnen.

Aurélien, derde plek

Aurélien komt van het platteland in het midden van Frankrijk, waar hij samen met zijn partner woont. Hij werkt in een dieren- en tuingereedschapwinkel, op de visafdeling. Hij was vroeger een erg actieve zwemmer, maar stopte ermee omdat het hem “aan verbeelding ontbrak.” Toen ontdekte hij op YouTube dat hij meerman kon worden, en sindsdien voelt hij zich geëmpowerd.

“Ik heb het altijd een beetje moeilijk gehad met mijn lichaam,” zegt hij. “Maar nu ben ik in staat om iemand anders te worden, om niet meer te letten op hoe mensen naar me kijken en mezelf te accepteren zoals ik ben. Niemand stoort me als in onder water ben. Ik kan eindelijk mezelf zijn.” Aurélien houdt ook van het fantasy-aspect: hoe hij tijdelijk “in een realiteit die parallel loopt aan de menselijke wereld” kan leven en “alle wreedheid kan vergeten.”

Het was niet makkelijk om een plek te vinden waar hij in zijn volledige kostuum kon oefenen. In de meeste zwembaden mag hij zijn vin niet aan. Daarom zwemt hij als hij tijd heeft in een rivier en soms in de zee, waar mensen hem “nieuwsgierig en verbaasd” aanstaren. Nadat hij de reacties las op een artikel dat over hem werd geschreven, besloot hij niet langer aandacht te besteden aan wat mensen denken. “Wat mensen tegenwoordig normaal vinden, is niet per se hetzelfde als wat ze normaal vonden toen de zeemeerman opkwam. In de tussentijd verspil ik geen tijd meer aan dit soort mensen en leef ik gewoon mijn leven.”

Alexandre, tweede plek

De 22-jarige Alexandre ontdekte de wereld van meermannen door zijn vriendin Laurianne, die in de scene ook wel bekendstaat als Miss Kawaii.

“Eerst vond ik het raar, maar ik zwem nu vijf jaar en houd ervan om onder water te zijn,” zegt hij. “Als het zou kunnen, zou ik voor altijd onder water blijven. Maar zwemmen met een vin is helemaal niet hetzelfde als zwemmen met benen.” Hoewel de vliegtuigschilder de hobby nu al vijf jaar met zijn vriendin beoefent, gaf hij het vorig jaar pas openlijk toe.

Sindsdien probeert hij alle spot die met hem gedreven wordt te negeren. “Mannen zien het masculiene aspect ervan niet,” zegt hij. Hij haalt inspiratie uit de Noorse mythologie en geeft zijn meerman de flair van een Viking. “Het doet me denken aan Poseidon en zijn zoon. Er zit een strijdlustig element aan.”

En strijdlustig is Alexandre zeker, vooral als hij zijn haters op het werk confronteert. “Mijn collega’s lachen me uit,” zegt hij. “Maar dat motiveert me alleen maar om beter te worden.”

Kewin, Mister Triton 2019

De Mr Triton van dit jaar ontdekte deze wereld vorig jaar pas. “Ik zwem al heel lang, en dit was de aanleiding om er weer mee te beginnen,” zegt hij. Hij traint nu een keer per week in het zwembad met een eenvoudige monovin. Soms, als het mooi weer is, gaat hij samen met zijn dochter zwemmen aan de kust – hoewel zij nog niet zo enthousiast over de hobby is als haar vader.

“Toen ik Ludo’s profiel ontdekte en zag dat hij een wedstrijd organiseerde, moest ik er lang over nadenken of ik mee zou doen,” zegt hij. “Eind vorig jaar kocht ik eerst mijn vin, en toen hakte ik de knoop door en besloot ik mee te doen.”

Dat was duidelijk de juiste beslissing. Zijn tijd als Mr Triton is begonnen met een uitnodiging voor La Mer XXL, een van de grootste maritieme exposities van Frankrijk. Daar mag hij zwemmen in een gigantische watertank, met zijn gouden kroon op zijn hoofd.

Chris, mijn favoriet

Chris werd dertig op de dag van de competitie en doet al acht jaar aan cosplay. Hij ontdekte de zeemeermannenscene drie jaar geleden, tijdens een fotoshoot die een vriend van hem organiseerde. “Ik ben altijd al fan geweest van mythische wezens – en vooral van zeemeerminnen,” zegt hij. “Na die eerste shoot sprankelden mijn ogen helemaal.”

In het dagelijks leven werkt hij al kassamedewerker in een supermarktketen, maar in zijn vrije tijd heeft hij een bedrijf opgericht dat vinnen en accessoires voor meerminnen maakt. Hij oefent in een vijver naast zijn huis in Orléans, en vindt het gevoel van vrijheid heerlijk. “Als ik in het water ben, is alles stil. Er bestaat dan niets anders om me heen.”

Chris gelooft dat meer mannen het zouden doen, als de samenleving zeemeerminnen niet als vrouwelijke wezens zou zien. “Mannen moeten aan veel verwachtingen voldoen wat betreft hun mannelijkheid,” zegt hij. “Mijn ouders trapten me het huis uit toen ik twintig was, omdat ik homo ben. Als je dat hebt meegemaakt, wordt alles daarna makkelijker.”

Chris is eraan gewend om te worden beoordeeld, omdat hij lang, donkerrood haar heeft. Vooral op het werk gebeurt dat. “Mensen staren me elke dag aan,” zegt hij. “Er was een tijd dat erg betrokken was in de strijd tegen homofobie, maar ik kwam erachter dat het uitputtend was.”