De eeuwige zenuwen van de valkenier van Vitesse

Het is alweer tien jaar geleden dat Gerard van den Brink (40) een telefoontje kreeg van Marc van Hintum. De technisch directeur van Vitesse had bij Benfica een roofvogel door het stadion zien vliegen en wilde dit ritueel maar al te graag in Arnhem introduceren.

Sindsdien laat Gerard voor elke thuiswedstrijd van Vitesse zeearend Hertog over de tribunes van Stadion GelreDome vliegen. De valkenier is dan naar eigen zeggen altijd strontzenuwachtig. VICE Sports zocht hem op in Lunteren en sprak met hem over vogels vliegen voor Vitesse, bijgeloof, hoe hij een oog verloor en een akkefietje met de valkenier van Go Ahead Eagles.

Videos by VICE

VICE Sports: Ha Gerard, hoe is het om die vogel los te laten in een stadion gevuld met duizenden supporters

Gerard van den Brink: Ik ben nog altijd strontzenuwachtig, terwijl hij het in principe gewoon super doet.

Waar komen die zenuwen vandaan?

Als het dak open is, zou hij het stadion uit kunnen vliegen. Hij kan bijvoorbeeld ook in de nok van het stadion gaan zitten. Misschien wil de scheidsrechter dan niet beginnen aan de wedstrijd, weet jij veel. In principe kan er niks gebeuren hoor. Maar Bij Lazio gebeurt het wel vaker dat de vogel bovenin het stadion gaat zitten. Daar doen ze er totaal niet moeilijk over. Als dat hier zou gebeuren, worden er denk ik zelfs kamervragen over gesteld.

Dus je bent bang dat mensen moeilijk doen om niks?

Dat komt voornamelijk doordat ik weet hoe Nederland in elkaar steekt. Als de vlucht goed gaat, hoor je niemand. Als er iets verkeerd gaat, valt heel de wereld over je heen. De laatste tijd heeft de vogel bijvoorbeeld een beetje nukken. Mensen zien dat niet, maar ik weet dat gewoon. Dan beslis ik weleens om hem een kleiner rondje te laten vliegen. Maar mensen bellen dan gelijk: “Is Hertog ziek?”

Zijn er ook weleens incidenten met uitsupporters die vervelend doen?

Nee, daar kan ik eigenlijk geen kwaad woord over zeggen. Vorig jaar bij een bekerwedstrijd werden er bijvoorbeeld wel plastic bekers naar de vogel gegooid. Dat vonden mensen dan heel erg. Ik vind het ook respectloos, maar die vogel ligt er echt niet wakker van. Die beesten vliegen zelfs boven zee als het windkracht twaalf is.

Is het GelreDome een moeilijk stadion voor Hertog om te vliegen?

Jazeker, dat komt door de hoeken. Het is een stuk gemakkelijker als het een mooi rond stadion is. Mensen vinden het de normaalste zaak dat hij zijn vlucht maakt, maar dat is echt wel uniek. Vorig jaar met de bekerfinale heeft hij ook een rondje in De Kuip gevlogen. Toen was ik ook heus wel zenuwachtig, maar dat stadion is wel fijner. Ik had liever gehad dat Vitesse wat dat betreft in Rotterdam voetbalde. Ze mogen van mij best een nieuw stadion bouwen.

Klopt het dat je ook weleens stadiongeluiden aanzet bij de volière om Hertog voor te bereiden?

Ja, ik train ook weleens met vuurwerk en andere dingen die in het stadion voorkomen. Op een gegeven moment dacht ik: die rookbommen zijn toch wel heel anders dan al dat andere vuurwerk. Toen ben ik hier in de buurt naar een man gegaan die heel veel vuurwerk heeft. Hij had wel van die SOS-rookpotten die ze op zee gebruiken. “Die roken wel aardig”, zei hij nog. Nou, dat heeft hij niet overdreven. Dat ding rookte joh. Ik denk dat ze het een dorp verderop nog zagen. Ik probeer zoveel mogelijk uit te sluiten. Ik wil gewoon niet dat die vogel in paniek raakt.

Hoe krijg je je zenuwen onder controle voor de wedstrijd?

Ik ben behoorlijk bijgelovig. Vier dagen van tevoren doe ik alles exact hetzelfde. Zo’n vogel weet dat ook precies. Verder is het tegenwoordig niet al te veel voorbereiding meer. Hij kent de muziekjes en weet precies hoe het werkt, maar voor mezelf heb ik wel wat maniertjes ja. Ik rijd bijvoorbeeld altijd heen en mijn vrouw Bettine rijdt altijd terug. Als we gaan trainen neem ik altijd een kauwgompje precies als we langs een autobedrijf rijden. Allemaal van dat soort onzin, maar dat is puur voor mijn eigen gevoel.

Er gaan verhalen rond dat je een oog mist door een incident met de vogel van Vitesse, maar dit klopt toch niet?

Het is wel door een andere vogel veroorzaakt, maar niet door deze. Meer dan twintig jaar geleden heb ik een klauw van een vogel in mijn oog gehad. Dat is toen heel erg gaan ontsteken. Toen wist ik niet eens dat Vitesse bestond. Ik kende praktisch alleen Ajax, PSV en Feyenoord.

Toen Marc van Hintum je tien jaar geleden belde had je dus nog weinig met voetbal.

Nee totaal niet, maar ik vind het nu echt mooi. Ik wil ook geen FOX op tv hebben, dan ben ik bang dat ik echt alles kijk. Inmiddels ben ik behoorlijk fanatiek, ik kan best wel tekeer gaan. Ik zat bijvoorbeeld precies achter Tim Matavz toen hij die knal aan Denzel Dumfries gaf. Ik had het allang gezien: Dumfries zat hem echt te sarren. Hij kwam er ook heen rennen om Matavz een zetje te geven. Matavz deed het in principe om zijn hand weg te halen, alleen dan ietsje harder. Dat vond ik helemaal super. Dat Matt Miazga hem later bij zijn ballen greep, vind ik nog veel gouder. Het is natuurlijk niet goed, maar ik houd er wel van als spelers voor elkaar opkomen.

Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt als valkenier van Vitesse?

De voetballerij is een bijzonder wereldje, maar alles went uiteindelijk. Er stond bijvoorbeeld altijd een gozer bij de hoofdingang van het stadion te wachten. Hij had altijd een zakje bij zich met een dode muis erin. “Voor het beestje”, zei hij dan. Er kwam ook een keer een man naar me toe en hij vertelde dat hij van oudsher niet echt een voetbalsupporter was. Via een vriendin kwam hij een keer in het stadion in Arnhem. Toen vloog de vogel recht boven hem. Nu heeft hij precies op die plek een seizoenskaart. Puur voor die vogel, zo mooi vindt hij het. Hij vroeg me ook of ik met de arend op zijn begrafenis of crematie wil komen. Ik zei: “Joh, heb je al een datum?”. Die had hij nog niet, hij was ook helemaal niet ziek of zo. Maar toch mooi om te horen dat iemand puur voor die vogel naar het stadion komt.

De eerste arend van Vitesse is overleden. Hij had zich ontpopt tot een clubsymbool. Hoe reageerden de supporters?

Ik kreeg zelfs rouwkaarten in de bus, en heb behoorlijk wat mailtjes gehad. Ik ben wat dat betreft veel nuchterder. Natuurlijk is het vervelend, maar kijk bijvoorbeeld hoeveel dode vogels er langs de weg liggen… Mensen maken in zo’n geval ineens onderscheid. Zo viel ook heel de wereld over het feit dat die vogel van Go Ahead Eagles een aantal keren met zijn vleugel tegen het dak knalde. Het zal hem niet lekker zitten, maar in de natuur vliegen ze twintig keer per dag ergens tegenaan. Die vogel in Deventer is rond de 35 jaar oud. In Alaska mag zo’n vogel van geluk spreken als hij drie of vier wordt.

Hoe is je band met de valkenier van Go Ahead Eagles?

Ik heb gewoon een goede band met die man. Mensen zagen destijds een aantal keer op Studio Sport dat het misging in Deventer en toen heb ik wat dingen geroepen uit emotie. Achteraf had ik dat niet tegen een journalist moeten zeggen. Zo maak ik wel vaker gekke dingen mee met de pers hoor. Net na de winterstop werd ik gevraagd of de vogel een hamstringblessure had. Dan denk ik van: kom op man. Wat moet ik hier op zeggen? Een vogel heeft volgens mij niet eens een hamstring, haha.

Bouw je door de jaren heen ook een band op met langzittende spelers als Guram Kashia?

Nee, niet echt. Maar Milot Rashica was bijvoorbeeld wel helemaal leip van die vogel. Hij is hier ook nog een keer geweest. Een heel verlegen jongen, echt geen patsertje of zo. Theo Janssen sprak ik bijvoorbeeld wel vaker. Die is ook een beetje van mijn leeftijd en een heel normale gozer. Hetzelfde geldt voor Nicky Hofs. Nu rijden mannetjes van twintig allemaal in de dikste bakken. Ze hebben vaak een compleet andere mentaliteit dan ik. Dat is zonde van het hedendaagse voetbal: ik zie bijna geen normale jongens meer. Al zijn er natuurlijk uitzonderingen als Rashica, Kashia, Arnold Kruiswijk en Ricky van Wolfswinkel. John van den Brom was bijvoorbeeld ook echt een superleuke gozer, maar Henk Fraser heb ik nog nooit gesproken.

Real Madrid heeft ooit de groundsman van Arsenal overgenomen. Is een transfer van een valkenier ook al eens voorgekomen?

Volgens mij is een jaar of zes geleden de valkenier van Benfica naar Lazio gegaan. Ook in het ijshockey en American football verkassen de valkeniers nog weleens. Dat gaat bij mij echt niet gebeuren. Ik ben hier geboren, dus zit er maar niet over in. Het zou eerder kunnen zijn dat ik op een gegeven moment zeg: het is mooi geweest. Ik vind het heel leuk en eervol werk om te doen, maar het bezorgt me na al die jaren nog altijd een bak stress.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.