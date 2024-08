De engste fans ter wereld, gerangschikt

Deze week staat bij Noisey (bijna) volledig in het teken van fans. We zoeken de strijders op die fanclubs al jaren in stand houden, we spreken de sterren over hun omgang met cultische aanhangers, en bekijken ook de minder fraaie kanten van idolen aanbidden.



Ik ben extreem wantrouwig tegenover mensen die zich fan van iemand noemen. Als je zo idolaat bent van iemand, wat zegt dat dan over je? Je bent dan volgens mij niet meer toerekeningsvatbaar. Je hebt geen kritisch denkvermogen meer. Je geeft je eigen bestaan als het ware op voor de persoon of groep waar je fan van bent. Dat maakt je onberekenbaar en onbetrouwbaar. Maar welke artiest heeft nou eigenlijk de engste fans? Ik heb er lang over nagedacht en vervolgens een ranglijst gemaakt die loopt van ‘best wel eng’ tot ‘sorry, ik heb geloof ik in mijn broek gepoept’.



K3

Waarom?

K3 is muziek voor kinderen, en kinderen zijn niet eng, in tegenstelling tot wat de horrorfilmindustrie je wijs probeert te maken. Ze zijn klein en zwak. Je tilt een kind zo op. Je kunt ze ook makkelijk afleiden. Als een kind op je afkomt met een mes, roep je gewoon heel hard: “KIJK DAAR LOOPT DE PAASHAAS,” en dan heb je als het goed is genoeg tijd om het mes af te pakken en terug in de bestekla te leggen. De meeste K3-fans zijn dus niet eng, puur vanwege het feit dat het kinderen zijn. Maar er bestaat nog een ander slag K3-fan: volwassen K3-fans. Zeg dat maar eens hardop zonder te sidderen van angst.

Dreigingsniveau:

Mild, maar kijk voor de zekerheid of de voordeur op slot zit.

Opgezwolle

Waarom?

Fans van Opgezwolle waren pak ‘m beet vijftien jaar geleden niet bijzonder eng.

Maar het soort volharding dat je moet hebben om in 2018 nog fan van te zijn van Opgewolle is doodeng. Ik pies in mijn broek van angst als ik bedenk wat zulke mensen allemaal in hun rugzak hebben zitten.

Dreigingsniveau:

H-hallo? Is daar iemand?

GG Allin

Waarom?

Dat je als muzikant graag grenzen wil verleggen, daar valt wat voor te zeggen. En als je popmuziek maakt, liggen die grenzen logischerwijs ergens anders dan wanneer je een punker bent. Als je geboren wordt als Jesus Christ omdat je vader krankzinnig is en graven graaft in de kelder omdat hij met het hele gezin zelfmoord wil plegen, is het ook goed mogelijk dat eerder genoemde grenzen een beetje wappie zijn. Wat doe je dan? Nou ja, je eigen stront eten op het podium, mensen uit het publiek bewusteloos trappen en de hele tijd dreigen dat je tijdens een optreden zelfmoord gaat plegen. Nogmaals: daar valt allemaal wat voor te zeggen. Maar om jezelf nou fan te noemen van zo iemand, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Ik bedoel, zo leuk was GG’s muziek nou ook weer niet.



Dreigingsniveau:

Begin maar vast te rennen.

Insane Clown Posse

Waarom?

Niets dan lof voor de Insane Clown Posse. Het zijn aardige jongens, heb ik het idee. Ze worden vaak gezien als dommig, omdat ze in een liedje toegaven niet te weten hoe magnetisme werkt, maar zeg eens eerlijk, kun jij uitleggen hoe een magneet precies werkt? Oké dan. Dat de fans van ICP eng zijn, heeft vooral te maken met dat het er zó veel zijn, dat ze een aparte subcultuur vormen: de juggalo’s. Grote groepen mensen zijn op zichzelf al angstaanjagend, laat staan als al die mensen geschminkt zijn als clown. Brr.

Dreigingsniveau:

Er staat iemand achter je.

Deephouse

Waarom?

Oké, deephouse is geen artiest maar een heel genre, maar dat maakt fans van deephouse natuurlijk niet minder eng. Met liefhebbers van deephouse begint het vaak heel onschuldig. Zo iemand komt dan bijvoorbeeld in je huis terecht tijdens een after. De eerste irritaties beginnen als de persoon in kwestie de hele tijd liedjes moet opzoeken op YouTube, om vervolgens na een halve minuut uit te roepen: “Oh wacht, deze is ook sick!” Het wordt echter pas echt gevaarlijk als je per ongeluk met een deephouse-fan in gesprek raakt. Dan blijkt namelijk het sadisme dat ze diep vanbinnen verschuilen, als ze je zeer traag letterlijk dood vervelen met hun encyclopedische kennis over Maceo Plex.

Dreigingsniveau:

Middernacht in de Abu Ghraibgevangenis.



Giel Beelen

Waarom?

Er bestaan mensen die posters van Giel Beelen aan de muur hebben hangen. Denk daar maar eens over na.

Dreigingsniveau:

Totale paniek.