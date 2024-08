De engste liedjes aller tijden, gerangschikt

Halloween is naast de verjaardag van je kettingrokende oom John en Nationale Boomfeestdag een van de engste dagen van het jaar. Het is ook bij uitstek een gelegenheid om het eens lekker op een griezelen te zetten. En hoe kan dat beter dan met muziek? Muziek kan je namelijk de stuipen op het lijf jagen. Daarom hebben we speciaal voor Halloween alle enge liedjes gerangschikt.



9. The Phantom of the Opera

Van alle enge liedjes is The Phantom of the Opera, uit de gelijknamige musical The Phantom of the Opera van Andrew Lloyd Webber, waarschijnlijk het bekendst. Het nummer bevat de heilige drie-eenheid van doodsangst: gemaskerde fantomen, orgels en opera. Brrr.

8. Het Spookt in de opera

Dit muzikale meesterwerk, onder kenners ook wel bekend als De presentatie van de musicalklas 8 tot 10-jarigen van De Studio Nijmegen in De Klif Oosterhout op 22 april 2012 is zodanig eng dat er tijdens de opnames meerdere mensen zijn weggelopen. Let vooral op de dissonante toon op 1.34, die klinkt als een mistig weiland op 6 juli ’66. Demonisch!

7. Phantom of the opera (Spook van de opera), Andrew Lloyd Webber

Deze video is vervloekt! Slechts 75 mensen durfden erop te klikken. Van die 75 mensen zijn er nog twee in leven, waaronder ondergetekende (al hoor ik in de verte een kettingzaag zachtjes ronken). De andere persoon ben jij. Maar voor hoe lang nog? Muhahaha *stem die nog een tijdje na-echoot*

6. Samson & Gert – Het Spook Van De Opera | Kerstshow 2016-2017

Wie denkt veilig te zitten met kindervrienden Samson en Gert komt bedrogen uit. Samson channelt namelijk een kwade geest uit 1406 en Gert heeft ogen die opgloeien in de nacht. Wat hij daarmee doet? Angst zaaien natuurlijk, gekkie! Bovendien is gebleken dat als je dit lied achterstevoren draait, je heel duidelijk een stem hoort die zegt: “Octaaf = Satan.”

5. Het Spook van de Opera

Het gerucht gaat dat Joke de Kruijf tijdens de repetities voor de Nederlandse versie van Andrew Lloyd Webbers The Phantom of the Opera (vrij vertaald: Het Spook van de Opera) ’s nachts meerdere malen bezocht werd door een schim die onder begeleiding van spookachtige vioolmuziek schunnige moppen vertelde. Sommigen beweren dat het Paul de Leeuw was, maar ik vind het zelf nogal makkelijk om zomaar rücksichtslos allerlei bovennatuurlijke verschijnselen toe te schrijven aan Paul de Leeuw.

4. Nightcore Phantom of the Opera

Ja, zul je denken: dit is gewoon Phantom of the Opera van Nightwish, maar dan versneld. En hoewel je dan technisch gezien gelijk hebt (beetje het hele idee van nightcore), moet je ook toegeven dat Phantom of the Opera van Nightwish, maar dan versneld, de vierde plaats in deze lijst ruimschoots verdient. Het is namelijk, excusez le mot, echt kk eng.

Oké. We komen aan bij de top drie. Jongeren onder de achttien wordt vriendelijk verzocht om dit venster te sluiten, de browsergeschiedenis te wissen en het bestand system32.dll van hun pc te verwijderen. Meerderjarigen, betreed deze zone voorzichtig.

3. The Phantom of the Opera (VoicePlay feat. Rachel Potter)

Er gaat een verhaal over een jonge jongen (we noemen hem voor het gemak even Brett, maar hij heet eigenlijk anders) uit Heerhugowaard, die bij wijze van zieke grap dit liedje van VoicePlay feat. Rachel Potter zeshonderdzessenzestig keer achter elkaar had geluisterd.

2. The Phantom of the Opera (N. Drew’s Remix)

Vlak nadat producer N. Drew zijn gekraakte FruityLoops opende om deze remix van Andrew Lloyd Webbers The Phantom of the Opera te maken, hoorde hij in de kamer naast hem het zachte gesnik van een jong meisje. Zo snel als hij kon maakte hij de remix, uploadde hem op YouTube en ging een kijkje nemen. Wat hij daar aantrof? Vreemd genoeg helemaal niets. N. Drew is kort daarna voor de zekerheid toch maar verhuisd.

1. phantom of the opera techno version

Je voelde hem vast al aankomen: op nummer één staat de techno-remix van Phantom of the Opera, het bekende lied uit de musical Phantom of the Opera. De cadans van het lied lijkt wel een trein vol griezelige wezens die alsmaar sneller door de nacht rijdt op weg naar een behekst huis waar het altijd volle maan is, bloed uit de kraan komt en je om de vijf meter met je gezicht in een spinnenweb loopt omdat de energierekening al maanden niet is betaald.





