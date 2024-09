De enige echte Ronaldo over zijn leven als professioneel pokeraar

Niet de Portugese Ronaldo, nee, Ronaldo Luís Nazário de Lima. Anders gezegd: de enige echte Ronaldo. Hij doet niet alleen aan pokertoernooien mee om een bekend gezicht aan tafel te zijn voor PokerStars. Hij speelt professioneel en werd in 2015 nog 26ste op het PCA-toernooi.

Maar Ronaldo is een relatief groentje in de pokerwereld, zeker in vergelijking met zijn imposante cv als voetballer. Ronaldo werd professioneel voetballer op zijn zestiende en scoorde in 98 interlands 62 goals. Niet gek dat hij ook wel O Fenômeno wordt genoemd. Ik mocht hem interviewen bij een evenement van PokerStars op de Bahamas. Ik wilde vooral een vraag stellen over zijn domme haarcoupe bij het WK van 2002, maar die vraag schrapte ik van mijn lijstje toen ik de beesten van bodyguards naast Ronaldo zag.

Videos by VICE

VICE Sports: Hoi Ronaldo, heb je het gevoel dat andere spelers door je geïntimideerd zijn aan de pokertafel?

Ronaldo: Ha, ik hoop het in ieder geval! Maar het hangt af van de kaarten die ik heb en de manier waarop ik speel en of ik indruk maak. Dat heeft niets met mijn beroemdheid te maken. Een tijdje terug was er een speler die aan tafel een foto nam van zichzelf en ik stond daar toevallig ook op. Hij zette die foto op Twitter en iedereen praatte erover, omdat ik op die foto stond. Hij vroeg iedereen: “Wie is deze gozer? Hij zat bij mij aan tafel en iedereen heeft het over hem.” Niet iedereen weet dus wie ik ben.

Merk je soms ook het tegenovergestelde, dat iemand je juist kent en je daarom aan wil pakken?

Jazeker, dat merk ik regelmatig. Als ik aan tafel een actie maak, voel ik soms dat iemand daarin meegaat om mijn kaarten te zien, gewoon om me te fucken. Dat gevoel heb ik tenminste. Omdat het voor iemand dan leuk is om te kunnen vertellen: “Ik heb Ronaldo verslagen.”

Hoe maakte je de stap van voetbalwereld naar de pokerwereld?

Ik speelde al jarenlang poker, maar een paar jaar geleden ging ik een samenwerking aan met PokerStars en begon ik er boeken over te lezen. Ik ging het spel bestuderen, volgde lessen en begon serieuzer te spelen. Ik denk dat ik sindsdien een stuk beter ben geworden.

Merk je in het poker ook wat van de competitiviteit die je als voetballer had?

Ik ben heel erg competitief. Maar ik denk niet dat daarnaast nog iets van het voetbal me helpt bij het poker. In het voetbal was ik heel, heel kalm voordat ik een beslissing maakte of scoorde. Ik was heel relaxed in zulke situaties. Met pokeren heb ik dat zelfvertrouwen nog niet. Ik moet er veel over nadenken, bij elke beslissing.

Hoe voelt het om die stap te zetten van een wereld waarin je extreem veel zelfvertrouwen had naar een wereld waarin dat een stuk minder is?

Ik vind het moeilijk om de nieuweling te zijn. Maar ik ben al een keer 26ste geworden en probeer mezelf te verbeteren. Maar het is niet makkelijk.

Wat zouden andere pokeraars vinden van Ronaldo, de pokeraar?

Ik heb geen idee, ik vraag het ze nooit. Maar ik denk dat ze vrij bang beginnen omdat ik altijd meteen speel om te winnen. Ik ben niet zo’n fan van hele strategieën. Ik speel gewoon voor de lol en dat zorgt ervoor dat sommige andere spelers een beetje bang worden.

Geeft het winnen van een grote pot evenveel adrenaline als de scoren van een doelpunt?

Nou, bijna! Als ik een aas krijg, voelt het al lekker. De hand voelt dan als het krijgen van een penalty. Je moet nog wel scoren, maar het is een hele goede kans om een hand te winnen. Bij het voetbal hoef je bij een penalty alleen te nemen en heb je alleen de keeper tegenover je. De speler scoort meestal, maar niet altijd. Als je een aas hebt, moet je dus nog wel goed spelen om te kunnen winnen.

Klopt het dat poker de laatste jaren heel populair geworden is in Brazilië?

Dat klopt. Vorig jaar speelde ik op een toernooi in Brazilië met 16.000 spelers. Het is daar enorm populair en veel bekende Brazilianen doen mee. Mensen beginnen te begrijpen dat poker veel is veranderd de laatste tijd. Het is niet zoals vroeger, toen ze nog aan tafel rookten en dronken – en achter meisjes aan zaten. Je kan het nu op een goede manier professioneel doen.

Hoe was het om op te komen in het Braziliaanse voetbal voordat je prof werd?

Kinderen in Brazilië groeien op met de droom om profvoetballer te worden en de Braziliaanse kleuren te verdedigen in het nationale elftal. Ik was gewoon een van de miljoenen kinderen met die droom. Ik was zo gepassioneerd. Ik was nog echt een broekie toen we de wereldbeker wonnen in Amerika in 1994. Dat was ongelofelijk. Ik hoop dat we de komende tijd meer jonge spelers als Neymar gaan zien in Brazilië. Dat hebben we nodig.

Voelde je veel druk voor de WK-finale in 1998?

Nee. Als ik het veld op ging, dacht ik alleen aan hoe ik zo goed mogelijk kon spelen voor het team. Ik spreek nu voor mezelf, maar als ik op het veld stond, voelde ik geen druk – helemaal niet.

Je hebt veel meegemaakt in je leven, van de voetbalwereld tot de pokertafel. Wat heb je daaruit gehaald als filosofie voor je leven?

Ik wil zoveel mogelijk meemaken. Alles in het leven is voor mij een ervaring, een uniek moment. Poker is nog best nieuw voor me en ik doe mijn best. Dat probeer ik in alles!

Dit is een interview uit de serie Het Nieuwe Leven, waarin gestopte profvoetballers vertellen over hun nieuwe carrières. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.