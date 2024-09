De ethisch verantwoorde manier om porno te kijken

In de eerste week van het nieuwe jaar kijken we naar manieren waarop je niet alleen je eigen leven, maar ook de wereld een tikkie beter kunt maken.

We leven in een tijdperk waarin onze maatschappelijke obsessie met porno een hoogtepunt heeft bereikt. Je kunt vrijwel ieder type porno online vinden, en het is overal en op ieder moment van de dag toegankelijk. Mensen kijken het op hun werk, in fastfoodrestaurants en tijdens politieke congressen. De Amerikaanse Republikeinse partij noemde het vorige zomer zelfs “een volksgezondheidscrisis“.

Wat al die porno met ons doet als mensen (en, vooral, als mannen) is nog niet duidelijk. Dat komt deels ook doordat, hoewel pornografie nog nooit zo alomtegenwoordig is geweest als nu, veel nette mensen het nog steeds moeilijk vinden om te praten over hun pornoconsumptie.

David J. Ley, een psycholoog die gespecialiseerd is in seksualiteitsproblemen, wil dat veranderen. Zijn recentste boek Ethical Porn for Dicks: A Man’s Guide To Responsible Viewing Pleasure is een grappige en provocerende gids voor mannen die bewuster willen nadenken over hun pornogebruik — en of er een goede en een foute manier is om porno te consumeren.

Ley vertelde me dat hij zich bij het schrijven van het boek voorstelde dat hij “met een paar vrienden bier zat te drinken en over porno praatte.” Ik nam contact met hem op om meer te horen over het boek, en wat mannen kunnen doen om hun pornokijkgedrag meer ethisch verantwoord te maken.

VICE: Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat is “ethische porno”?

David Ley: In het boek praat ik op twee manieren over ethische porno: met betrekking tot de consumptie en tot de productie. Ethische consumptie van porno is overwogen, bewust, verantwoordelijk en wordt gekenmerkt door seksuele integriteit. Ethisch geproduceerde porno is porno waarbij alle partijen het eens zijn met wat er gebeurt, en waar de acteurs een eerlijk salaris krijgen voor de dingen die ze doen. Ethische porno buit geen mensen uit — de pornosterren noch de consument — en behandelt seksualiteit op een gezonde manier; het erkent de grote diversiteit van seksuele interesses, lichaamstypes en behoeftes. Ethische porno draait om verantwoordelijkheid en het bewust steunen van ethische seksuele waarden.

Aangezien je pleit voor het destigmatiseren van pornoconsumptie, neem ik aan dat je het niet erg vindt als ik vraag wat je eigen pornogewoontes zijn?

Zoals de meeste mannen van mijn generatie zag ik voor het eerst porno toen ik een tiener was. Oudere jongens gaven het aan me. Er zijn tijden geweest dat ik meer porno keek dan goed voor me was, en tijden dat ik het misschien te weinig keek.

Mijn eerste ervaring met porno was ook toen ik vrij jong was — een buurjongen liet me een stapel blootblaadjes zien die zijn vader in de kelder had verstopt. Later kregen we wat videobanden te pakken. Ik denk niet dat die ervaringen me geschaad hebben, maar de wereld is nu natuurlijk anders. Denk je dat er consequenties zitten aan het feit dat kinderen porno met één druk op de knop kunnen vinden?

Er wordt enorm overdreven als het gaat om de blootstelling van kinderen en tieners aan porno. Het is een favoriete tactiek van moraalridders om “denk aan de kinderen!” te roepen. Hard bewijs en keiharde feiten zijn moeilijk te vinden.

Het beste onderzoek dat ik heb gezien concludeert dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen in contact met porno komen rond de veertien ligt, en dat verschilt niet veel van hoe het was vóór het internet. Maar het internet maakt porno wel toegankelijker. Dus mensen die het willen zien kunnen het wel makkelijker vinden — en het aanbod is veel veelzijdiger — dan jij of ik vroeger.

En wat betekent dat?

Dat weten we niet, niet echt. Mensen die veel porno willen kijken zijn meestal mensen met een hoog libido, en porno verandert niet echt wie of wat een persoon is.

In het Verenigd Koninkrijk is er een onderzoek gedaan met de titel “Basically Porn Is Everywhere.” Ze bekeken 40 duizend onderzoeksartikelen over porno in een poging om te bepalen wat het effect van porno op kinderen is. Van al deze onderzoeken werden er slechts 237 wetenschappelijk bruikbaar verklaard om die vraag te beantwoorden. Zo’n 99 procent van wat er wordt gepubliceerd over porno wordt gekleurd door een kleine steekproeven, slechte research en vooroordelen van de onderzoeker. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden — een groot deel van de huidige discussie is gevormd door slecht onderzoek.

Dus het Engelse onderzoek kon geen effecten van porno kijken vaststellen?

Precies. Maar ze haalden wel anekdotes aan van kinderen die eraan blootgesteld waren — en het lijkt erop dat de meeste kinderen op een bepaald punt blootgesteld worden aan porno. Die kinderen leren de verkeerde dingen over seks van porno. Dat is erg jammer. Porno is over het algemeen niet bedoeld als lesmateriaal. De oplossing is echter niet om porno te verbieden — dat gaat nooit werken. De oplossing is om jonge mensen te leren wat normale seks is, zodat ze begrijpen dat porno slechts een fantasie is.

Je boek geeft meer dan genoeg praktische en hilarische tips voor mannen, zoals: stuur geen dickpics naar vrouwen die je amper kent, stalk geen pornosterren, kijk geen porno op het werk, enzovoorts. Ik vond dat allemaal grappig, maar ook een beetje verontrustend. Wat zegt het over ons dat zoveel mensen deze adviezen echt nodig hebben?

Het ding is dat wij als mensen – door duizenden jaren van seksuele selectie – gemaakt zijn om impulsief te zijn en slechte beslissingen te maken als we opgewonden zijn. Ik snap dat seks als een drug kan voelen. Wanneer we geil zijn verliezen we het besef van tijd, maken we foute beslissingen en doen we dingen waarvan we de volgende ochtend spijt hebben. We hebben mogelijk seks met de “verkeerde” persoon, vergeten een condoom te gebruiken, of voeren bepaalde seksuele handelingen uit die in strijd zijn met onze morele waarden. Dat is waarom ik aanraad dat mensen nadenken over hun seksuele waarden, behoeftes en gedrag wanneer ze niet opgewonden zijn. Denk na over hoe je deze dingen wil oplossen en integreren in wie jij wil zijn als persoon. Helaas gebeurt het te vaak dat seksuele schaamte en stigma ertoe leiden dat we onze seksualiteit onderdrukken en ontkennen, behalve als we geil zijn.

Als een man stiekem porno kijkt zonder het aan zijn partner te vertellen, is dat dan vreemdgaan?

Dit is misschien verrassend, maar ik geloof dat porno kijken als vreemdgaan beschouwd kan worden als het stel er nooit over gepraat heeft, en overlegd heeft welke rol masturbatie of fantasieën over andere mensen spelen in hun relatie. Als dat is hoe je denkt, kunnen de seksuele fantasieën die een vrouw over iemand anders heeft, of wanneer ze stiekem een vibrator of seksspeeltje gebruikt, ook als vreemdgaan beschouwd worden. De oplossing is om deze dingen niet als “vreemdgaan” of als “stoute geheimpjes” te zien, maar om te praten over hun seksuele normen en waarden, waaronder de seksuele privacy die een individu in zijn gedachten heeft. Het is belangrijk dat deze gesprekken vanuit seksuele zelfbewustheid en acceptatie komen, en respect voor de ander. Helaas is dat wel moeilijk, en de meeste mensen zijn niet goed voorbereid op dat soort gesprekken. Een groot deel van mijn boek is bedoeld om ze voor te bereiden.

Wat kan een man doen om ervoor te zorgen dat zijn partner porno met hem wil kijken?

De beste aanpak, die ik ook behandel in mijn boek, is dat mannen met hun partner praten over wat porno voor hen betekent en wat het niet betekent. En om dichterbij hun partner te komen, te accepteren en begrijpen dat er angsten zijn, en dat hun partner niet dom of onwetend is als ze deze angsten hebben. Ik moedig mannen aan om een bezoekje aan Pornoland te behandelen alsof ze met hun vriendin op kroegentocht gaan: een van jullie moet nuchter blijven om naar huis te rijden. Ik geef wat tips voor hoe een man een goede, verantwoordelijke en gevoelige gids kan zijn in de wondere wereld van porno, wat ervoor kan zorgen dat ze later misschien nog een keertje terugkomen. Koppels die samen porno kijken hebben betere en gezondere sekslevens en relaties, maar er zijn aardig wat sociale vaardigheden voor nodig om op dat punt te komen.

Het gebeurt nog steeds weinig dat mannen zulke openhartige gesprekken hebben over pornografie. Wat zou je willen zeggen om mannen aan te moedigen hier meer open over te zijn?

Ik wil benadrukken dat porno slechts seksuele fantasie is die zichtbaar gemaakt is, uitwendig, waar anderen het kunnen zien. Onze angsten en zorgen over porno zijn eigenlijk onze angsten en zorgen over seksuele fantasieën. Er zijn fantasieën en behoeftes waarvan we denken dat ze ongezond zijn, waarvan we vinden dat mensen ze niet moeten hebben, of waarvan we wilden dat ze die niet hadden. Maar we hebben allemaal fantasieën die we geheim houden, waarvan we bang zijn dat anderen ze zullen veroordelen. De realiteit is dat er op dit moment weinig tot geen bewijs is dat seksuele fantasieën — zelfs de heel erg verontrustende of illegale — daadwerkelijk het gedrag van mensen veranderen. En als onze maatschappij echt ongezonde seks en seksueel geweld wil verminderen, en kinderen wil beschermen, dan moeten we ons richten op strategieën als educatie. Dat heeft veel meer impact dan panikeren over porno.