De Europese Commissie wil in feite dat memes automatisch worden gewist

Vorige week schreven we al dat de Europese Commissie een onderzoek heeft achter gehouden waaruit blijkt dat illegale downloads nauwelijks schadelijk zijn voor bedrijven. Maar dat was niet alles. De Commissie presenteerde vorige week namelijk ook richtlijnen voor een oplossing voor auteursrechtenschending: automatische uploadfilters!

In het kort betekent dat: een internet zonder memes. Ik zal het je zo uitleggen.

Videos by VICE

Screenshot: bezit van SBS?, eh NEE!

Uit deze nieuwe communicatie blijkt dat de Commissie “platformen sterk aanmoedigt om […] meer te investeren in automatische detectietechnologie.” Algoritmes dus, die op basis van lijstjes films, foto’s en liedjes die door bezitters van het auteursrecht worden ingestuurd, schendingen opsporen en automatisch van het internet verwijderen. Er hoeft geen rechter worden ingelicht, en er komt zelfs geen mens aan te pas: “platformen moeten snel beslissingen kunnen maken […..] zonder dat er gerechtelijke toestemming nodig is of een ambtelijke handeling.”

“Maar rechters kunnen niet worden omzeilt, en er moeten altijd mensen aan te pas blijven komen.”

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of freedom noemde de automatische uploadfilter eerder al de Censuurmachine, omdat, “filters niet in staat zijn om rechtmatig van onrechtmatig gebruik van content te onderscheiden.” Memes, bijvoorbeeld, zullen in dit geval op steeds meer plekken worden gefilterd omdat er wordt verwezen naar dingen uit populaire cultuur, zoals De Smaakpolitie van Rob Geus.



De Commissie beweert dat automatische filters die al bestaan bij bedrijven als Google en YouTube “goede resultaten laten zien,” maar volgens Europarlementariër Julia Reda, van de Europese Piratenpartij, is dat onzin. “De Commissie vertrouwt een complex juridisch beginsel toe aan een algoritme, en denkt dat het wel goed komt,” zegt ze tegen Motherboard in een telefonisch interview. “Maar rechters kunnen niet worden omzeilt, en er moeten altijd mensen aan te pas blijven komen.”

“Dat zo’n belachelijke fout wordt gemaakt na jarenlange investeringen in filtertechnologie, toont aan dat het heel erg moeilijk is om de technologie goed te krijgen.”

De reden? Het gaat nog vreselijk vaak mis. Ze noemt talloze voorbeelden waarbij uploadfilters online content van het internet verwijderen terwijl er helemaal geen sprake was van een schending.

Zo dacht de filter van YouTube dat in een 12 seconden durende video van een knuffelende poes muziek van EMI Music te horen was. “Dat zo’n belachelijke fout wordt gemaakt na jarenlange investeringen in filtertechnologie, toont aan dat het heel erg moeilijk is om de technologie goed te krijgen,” schrijft ze op haar blog.